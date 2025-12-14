Al menos 11 muertos tras un tiroteo en una concurrida playa de Australia

La policía australiana ha informado de que ha producido un tiroteo en la playa Bondi, de Sídney, y ha pedido a la población que evite la zona. "Cualquier persona que se encuentre en el lugar debe ponerse a cubierto, ha publicado en X (antes Twitter) la policía de Nueva Gales del Sur. Según la policía, hay ya al menos 11 muertos, tal y uno de los tiradores ha sido abatido. El otro está detenido. Además, la policía ha informado de que hay al menos 29 heridos trasladados al hospital.

El tiroteo se ha producido durante una celebración de la festividad judía del Janucá en la que la Policía calcula que había más de 1.000 personas. La Policía lo califica de "ataque terrorista contra judíos".

Los vídeos que circulan en X parecen mostrar a personas en la playa de Bondi dispersándose mientras se oyen múltiples disparos y sirenas de policía.

Un testigo ha declarado a Afp que ha visto a dos tiradores "vestidos de negro" y con "rifles semiautomáticos". Según informa TVE, el tiroteo se ha producido durante una celebración judía.

Testimonio de sobrevivientes

Haim Levy sobrevivió al ataque armado en el encendido de la primera vela de la festividad judía de Janucá, según informa Sal Emergui. "Al principio no entendimos nada. Escuchamos explosiones. Pedí a mi mujer que se fuera corriendo con nuestra hija y yo me escondí con mi otro hijo detrás de un coche. Escuchamos disparos por encima de nuestras cabezas durante 20 minutos", afirma conmocionado también porque entre los asesinados se encuentra el rabino Eli Schlanger. "Era un amigo cercano y vecino. Su esposa dio a luz hace seis semanas. Organizó todo el acto de Jabad. Estaba al lado mío minutos antes. No puedo describir lo que siento", comenta al Canal 12 israelí.

Como muchos judíos en Sídney, Levy admite que no está sorprendido. "Vemos el enorme antisemitismo en el país. Estaba claro que algo así iba a ocurrir aunque no imaginaba que fuera con mi familia alli", dice acusando al liderazgo de Australia de abandonar y no proteger a los judíos. "El primer ministro Albanese ni siquiera ha empleado en su comunicado la palabra terrorista o que fue contra judíos. Lo que vivimos es puro antisemitismo", añade compartiendo una denuncia elevada este domingo en Israel.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha condenado el ataque. "En este preciso momento, nuestros hermanos y hermanas en Sídney, Australia, han sido atacados por viles terroristas en un ataque cruento contra judíos que fueron a encender la primera vela de Janucá en Bondi Beach", denuncia.

"Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que tome medidas y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana", añade.