Circulaba en una moto adulterada en zona sur

Un hombre de 50 años fue detenido en la madrugada de ayer en villa Palacios cuando circulaba con una moto cuyos números y papeles se hallaban adulterados.

El hombre fue detenido hasta tanto se encuentre al verdadero propietario del vehículo, que al parecer fue robado y luego cambiados sus números legales.

Ocurrió de noche, durante un procedimiento en villa Palacios de capital. Un hombre fue demorado. Intervino la Fiscalía Penal 3.

La captura de supuesto delincuente la realizaron efectivos del Departamento Motorista de Emergencia Policial, en el marco de un patrullaje preventivo en la zona sur de esta capital, al fiscalizar una motocicleta constataron que presentaba la numeración del motor adulterada.

Un sujeto de 51 años fue demorado, y el rodado fue secuestrado.

Armado y en moto

En el norte provincial, en tanto, en la madrugada de ayer durante un patrullaje preventivo realizado en barrio Matadero la policía detuvo a un hombre a quien se le secuestró un arma de fuego y cartuchos.

Los efectivos de Comisaría 5 del Distrito de Prevención 4, tras recibir una alerta ciudadana por detonaciones con arma de fuego en barrio Matadero de Aguaray, demoraron a un hombre de 28 años por tenencia y/o portación ilegítima de arma de fuego.

Durante el procedimiento, se secuestró una pistola y 16 proyectiles, los cuales fueron localizados en la baulera de una motocicleta en la que se transportaba. El sujeto quedó detenido de inmediato, informaron.

Intervino la Fiscalía Penal de Salvador Mazza.