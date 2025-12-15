PUBLICIDAD

15 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Presupuesto 2026
Descubrimiento
música
Finca Karina
General Güemes
Narcotráfico
Reforma laboral
Nacionales

Duro reclamo de los curas villeros en Luján

Denunciaron las necesidades de sus barrios a días de la Navidad.
Lunes, 15 de diciembre de 2025 01:12
El equipo de sacerdotes de las villas de la Ciudad de Buenos Aires reclamó ayer desde Luján por las urgentes necesidades que atraviesan los barrios populares, en el camino previo a la celebración de la Navidad. El pronunciamiento se realizó durante una celebración religiosa en el Santuario de Nuestra Señora de Luján, donde los llamados curas villeros expusieron la situación angustiante que viven miles de familias.

Los sacerdotes señalaron las carencias estructurales en materia de vivienda, alimentación, salud y trabajo, y recordaron las palabras del papa Francisco, quien sostuvo que "la vivienda digna es tan importante como el pan, el agua, la salud y el trabajo".

También manifestaron su preocupación por algunos discursos públicos recientes que hablan de "erradicación" o de "dinamitar" las villas, a los que calificaron como una instigación a la violencia "absolutamente inadmisible".Señalaron que este tipo de expresiones que profundizan la estigmatización de quienes viven en los barrios más postergados.

Advirtieron además que en esta Navidad muchas familias no tendrán una mesa digna, juguetes ni pan dulce, y denunciaron la falta de agua potable, obras pluviales y servicios básicos.

A ello sumaron la insuficiente atención de la salud, con centros sanitarios sin recursos, medicamentos ni profesionales, y la ausencia de trabajo digno, con predominio de empleo precario y emprendimientos con escasas posibilidades de sostenerse.

Pese al duro panorama, destacaron la solidaridad de los vecinos y remarcaron que, aun en la pobreza, "Jesús sigue encontrando un lugar para nacer".

 

