La AFA y un cuatro de copas

La situación actual de la Asociación del Fútbol Argentino, liderada por Claudio Fabián "Chiqui" Tapia, refleja la crisis de poder en el fútbol argentino o la que se desata cuando se encumbra o empodera a un cuatro de copas.

Todos estos señores y señoras que llegan a lo alto del poder, en sus respectivas áreas, se creen todopoderosos con una impunidad garantizada, motivo por el cual tienden a obrar como si todo les estuviera permitido, pensando en que la gilada (en la que conscientemente me incluyo) naturaliza prontamente sus desmanes.

La impunidad del poder en el fútbol argentino ha llegado también, como era de esperar, a la conducción de la AFA, donde ha hecho crisis de una manera grosera.

Tampoco es momento de disfrazarnos de inocentes y apelemos un poquito a nuestra alicaída memoria y recordemos a un emblemático dirigente como Julio Grondona, no precisamente un monaguillo.

La diferencia con la actual situación está dada en sus perfiles. El de Grondona muy bajo, acortinado bajo un manto protector (por las dudas), el de Tapia exacerbado por su soberbia y su ego, con permanente exposición, propia, reitero, de un cuatro de copas que, obnubilado y embriagado por el poder no se preocupó en medir consecuencias.

A partir de diciembre de 2022 con la obtención del campeonato mundial de fútbol, con el caballo desbocado, comenzó a aplicar el vale todo.

No olvidemos cómo aparece en escena este personaje, hoy bajo la lupa. Es el producto de la crisis institucional surgida tras la muerte de Grondona, llegando de la mano de su ex suegro y expreso garante, el inefable Hugo Moyano. En estos últimos tiempos Tapia aparece vinculado a una financiera (Financiera Sur) cuyo titular es Pablo Toviggino, secretario ejecutivo de AFA, muy cercano al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, lo que explica por qué los finales de campeonato con participantes de CABA y provincia de Buenos Aires, se jueguen en el Madre de Ciudades, en un entorno con carencia manifiesta .de medios de traslado y hospedajes. El pasado viernes con 40 grados de temperatura nocturna. Sin duda… bussines are bussines (negocios son negocios).

En EEUU

En 2022 comienza el vale todo y la AFA se instala en Miami con campo de deportes y centro recreativo y comienzan también los vuelos en aviones privados que nos llevan a la aparición del Gulfstream G400, modelo GLF4, utilizado por nuestro personaje, con patente de San Marino, un paraíso fiscal que tampoco tiene registro público, lo que impide conocer su titularidad. Es el que utiliza Tapia para todo tipo de vuelos nacionales e internacionales.

Recientemente se incorporó a todo este engendro obsceno la mansión de Pilar, con un lujo deslumbrante, obras de artes, haras y decenas de autos de ata gama e importados en un marco geográfico de 10 hectáreas.

Sumemos también la Cesárea decisión de regalarle indebidamente un campeonato a Rosario Central desde un escritorio de Viamonte 1366, sede de AFA, inventando un título que no estaba previsto en el reglamento.

Si con eso no llegamos al límite estamos muy cerca seguramente.

Para el final he dejado el hecho de que por primera vez, en muchos años, se hayan hecho visibles los robos en los partidos a través de arbitrajes amañados y todos en la misma dirección. Nunca se había visto algo así. Hasta el más neófito ha podido apreciarlo.

Desde donde se lo mire y analice una vergüenza total todo lo acontecido y lo que día a día la Justicia va descubriendo a través de sus espectaculares allanamientos, esa misma Justicia a la que la sociedad hoy está exigiendo justamente eso, Justicia.

