Los controladores aéreos anuncian paros a fin de año

La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio que representa a los controladores aéreos, anunció un cronograma de paros que afectará a vuelos nacionales e internacionales durante las próximas semanas.

La medida de fuerza se resolvió tras el fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y profundiza un conflicto que ya había generado interrupciones durante noviembre.

Desde el sindicato señalaron que la decisión responde al incumplimiento de acuerdos firmados y a la falta de respuestas por parte de la empresa.

En un comunicado, Atepsa sostuvo que desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024 existe "una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo", tanto en materia salarial como frente a la situación operativa que, aseguran, viene siendo advertida desde hace meses.

Los reclamos

Entre los principales reclamos figuran la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia de personal, la revisión de ítems como refrigerio y trayectoria, la respuesta a más de 60 reclamos operativos pendientes y la reapertura de la paritaria.

El gremio advirtió que estas demandas fueron planteadas hace más de tres meses sin obtener respuestas concretas.

Atepsa también alertó sobre el deterioro del poder adquisitivo del sector y señaló que, ante el crecimiento de las operaciones aéreas, la situación salarial resulta "angustiante", obligando a muchos trabajadores a tener más de una actividad para llegar a fin de mes, en contradicción con los principios de la Organización de Aviación Civil Internacional.

El cronograma comenzará el miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11, con afectación a despegues de vuelos nacionales. Continuará el jueves 18, de 16 a 19, y el martes 23, de 19 a 23.

El sábado 27, de 14 a 17, impactará en vuelos internacionales y el lunes 29, de 8 a 11, afectará a toda la aviación.

El gremio de controladores aclaró que las medidas alcanzan solo a los despegues y que quedarán exceptuadas las operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado y de búsqueda y salvamento.