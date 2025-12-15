Reforma laboral: apoyo y pedido

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), que encabeza Juan Castro, expresó su apoyo a la reforma laboral impulsada por el gobierno, aunque planteó una serie de modificaciones al proyecto oficial.

En un comunicado, el sector empresario sostuvo que actualizar las normas puede aportar previsibilidad y reducir conflictos. No obstante, remarcaron que una reforma de esta magnitud requiere un debate profundo y un marco legal claro. En ese sentido, propusieron avanzar hacia una legislación laboral nueva, adaptada a la realidad actual y a los desafíos de los próximos años. Uno de los ejes centrales de sus observaciones fue el impacto de los juicios laborales, que calificaron como un problema crítico para muchas empresas, en especial las Pymes.

Según Cadam, muchas firmas enfrentan condenas judiciales que resultan imposibles de afrontar y que terminan poniendo en riesgo la continuidad de las empresas como los puestos de trabajo. En ese marco, manifestaron su preocupación por la posibilidad de oficializar como método de actualización de condenas laborales la combinación del IPC más una tasa de interés, al considerar que ese esquema multiplica los montos de manera desproporcionada y contradice normas vigentes que prohíben la indexación.

Entre las modificaciones propuestas, plantearon volver a un sistema de actualización basado en tasas bancarias, eliminar las llamadas "cuotas solidarias" impuestas por convenios colectivos y establecer que los aportes patronales especiales sean voluntarios.