Cerrillos: Pueblo Nuevo encendió la Navidad con un paseo hecho por los vecinos a puro corazón

Cuando cae la tarde y las luces se encienden, el barrio Pueblo Nuevo, de Cerrillos, cambia de cara. Donde antes había solo veredas y canteros, hoy hay guirnaldas brillando, un arbolito que se roba todas las miradas y un clima especial que invita a frenar la marcha, sacar el celular y quedarse un rato. Así nació el Paseo de la Navidad, una propuesta impulsada por los propios vecinos, con ganas de vivir las fiestas de una manera distinta.

La plaza de la Madre fue el punto de partida y también el corazón del proyecto. Allí, con buen gusto y mucha dedicación, se armó un verdadero escenario navideño. En los canteros se distribuyeron un pesebre, muñecos de nieve, cajas de regalos y estrellas que aportan color y calidez al lugar. Nada quedó librado al azar. Cada detalle fue pensado para que el paseo tuviera identidad y un diseño armónico.

Uno de los grandes protagonistas es el arbolito de Navidad, que rápidamente se convirtió en el símbolo del paseo. Atractivo, lleno de luces y con renos en su interior, se levanta como un faro que convoca a chicos y grandes. Alrededor, las calles fueron decoradas con guirnaldas en árboles y postes, logrando que todo el sector quede envuelto en un mismo clima festivo.

Detrás de esa postal hay mucho más que luces. Hay horas de trabajo, acuerdos, mates y manos que se sumaron sin pedir nada a cambio. La idea fue tomando forma a partir del consenso entre el Centro Vecinal y los vecinos del barrio. En ese camino tuvieron un rol clave Juan Flores, Elena Pérez, el artista plástico Tito Cruz, conocido por todos como el “Maestro”; Gloria Torres, y muchos otros cerrillanos que aportaron ideas, tiempo y esfuerzo.

Cada propuesta se charló y se ajustó hasta llegar a una versión final que representara al barrio. “Acá todos pusieron su granito de arena”, dijeron los vecinos, y no es una frase hecha. Hubo quienes se encargaron de la decoración, otros de conseguir materiales, algunos de la logística y varios de coordinar los trabajos.

Para afrontar los gastos que implicó el proyecto, realizaron rifas, pidieron y recibieron donaciones, y también hubo colaboración de la Municipalidad, que aportó el trabajo de electricistas para garantizar las conexiones de manera segura. Esa articulación permitió que el paseo no solo sea lindo, sino también ordenado y cuidado.

Fueron dos semanas de trabajo intenso. Días de calor, noches largas y mucha dedicación. Pero el resultado está a la vista y, según coinciden todos, valió la pena. Hoy el barrio Pueblo Nuevo cuenta con un espacio para encontrarse, compartir y vivir el espíritu navideño bien de cerca.

En Pueblo Nuevo, la Navidad se armó entre todos, y eso se nota en cada luz que se enciende.