Martín Fierro de streaming: Pedro Rosemblat acusó al canal Carajo de ser financiado con fondos de la SIDE

La entrega de los Martín Fierro a los canales de streaming, realizada el domingo por la noche en Buenos Aires, quedó atravesada por una fuerte polémica luego de las declaraciones de Pedro Rosemblat, quien acusó públicamente al canal Carajo de ser financiado con dinero proveniente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Rosenblat subió al escenario para aceptar su Martín Fierro al Mejor Programa Político por su ciclo "Industria Nacional (Gelatina)".

El conductor y creador de contenidos realizó sus dichos durante la ceremonia, en un contexto de críticas al modelo de financiamiento y al rol de algunos medios digitales en el escenario político actual. La acusación, de alto voltaje político, no pasó inadvertida y rápidamente comenzó a circular en redes sociales y ámbitos periodísticos.

Las palabras de Rosemblat apuntaron directamente a la supuesta utilización de fondos de inteligencia para sostener un canal de streaming identificado con posiciones afines al Gobierno nacional.

"Nos pone muy contentos. Arrancamos Gelatina con muy poco, crecimos mucho, eso nos genera muchísimo orgullo. Compartimos la terna con excelentes programas", agradeció el creador del streaming, destacando que su proyecto es independiente y autogestionado.

"A mí, particularmente, me produce especial alegría ganarle a Carajo que, de los canales financiados con los fondos reservados de la SIDE, es mi favorito. Gracias", disparó.

En cuestión de minutos, su discurso se viralizó en redes sociales.

De esta forma, el periodista dio a entender que el streaming Carajo recibe una financiación estatal encubierta de parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) con el fin de difundir propaganda a favor del actual mandatario argentino.