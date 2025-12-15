El "Polaco" Bastía fue presentado como DT de Central Norte y habló del objetivo para esta temporada

Un mes después de la inesperada salida de Pablo Fornasari, Central Norte ofializó este lunes su nuevo director técnico: Adrián "Polaco" Bastía. El exjugador de Racing Club de Avellaneda y Estudiantes de La Plata, entre otros equipos, sumará su primera gran experiencia como entrenador y nada menos que en la Primera Nacional. Acompañado del presidente azabache Leandro Etchezar, el flamante DT habló de los objetivos que tiene en mente para la próxima temporada.

"Primero quiero agradecerle a la provincia, viene con muchas ganas de trabajar. Es muy importante, sabemos dónde venimos, lo que significa el club para la ciudad, entonces venimos a aportar nuestro granito de arena para que Central sea protagonista en un torneo muy complicado. Tenemos mucha confianza y mucha fe en nuestra experiencia, en nuestro desarrollo profesional. Venimos a trabajar y a dejar lo mejor de nosotros para que la institución siga creciendo", fueron sus primeras palabras en la conferencia de prensa.

Bastía indicó que Andrés Grande será ayudante de campo y Juan Manuel De Peca, preparador físico. En tanto, Bautista Roveta será videoanalista.

Habló con los jugadores

El flamante entrenador dijo que ya se reunió con los jugadores y analizarán quiénes seguirán y quiénes no. "No tenemos nada que ocultar, tuvieron un campeonato donde fue la primera experiencia en una competencia tan difícil, tan dura, y lo más importante es que ellos pudieron mantener la categoría que no es poca cosa para la institución. Desde ahora en adelante a desarrollar y tratar de dar un pasito importante cada partido que juguemos".

Sobre su inexperiencia como entrenador fue tajante: "Hoy se me dio la oportunidad Central, entonces nosotros somos muy agradecidos y muy respetuosos a la gente que brinda oportunidades. He escuchado que no tenemos experiencia, que somos un cuerpo técnico joven y creo que todos los que arrancaron tampoco tenían experiencia, pero alguien les dio la posibilidad. Nosotros somos agradecidos a esas personas, a esa institución que hoy nos brinda esa oportunidad, no somos desconocidos del fútbol, tenemos más de 20 años de trayectoria en primera división".

Sobre el plantel de la próxima temporada comentó: "Les estoy dando ventaja a los rivales, pero la verdad que estamos analizando a los jugadores que han quedado, sabemos que tenemos que traer jugadores porque se han ido muchos chicos, entonces estamos analizando. A cada jugador tratamos de llamar, de incentivar para que venga a sumar su granito de arena. También tenemos que ver quiénes se quieren ir, y además, acá el que tiene que venir o el que tiene que quedarse, tiene que estar convencido y contento del lugar donde está".

"Tenemos que analizar esta semana a los chicosy después ya le damos vacaciones, para reencontrarnos el lunes 5 de enero, ahí arrancaría la pretemporada".

El claro objetivo

El Polaco Bastía fue claro respecto al objetivo que se plantea de cara a la próxima temporada en la Primera Nacional y admitió que "mentiría si no me gustaría ser campeón", pero también sabe sobre la realidad que atraviesa Central. "Queremos armar un equipo competitivo, tratar de superar y mejorar la campaña pasada".

"La idea de juego es un poco la esencia de lo que es Central, al estilo de lo que yo jugaba. No tenemos nada que ocultar, el trabajo se va a ver en la cancha y es lo que nosotros venimos a hacer".

Y finalmente comentó que tiene pensado realizar partidos amistosos de pretemporada y palpitó lo que puede ser un choque ante Gimnasia y Tiro en la previa de la competencia: "Tengo a muchos amigos dirigiendo como Teté Quirós (DT del albo) así que vamos a charlar".