El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto para modificar la ley de protección a glaciares

El gobierno de Javier Milei anunció este lunes que envió al Congreso el proyecto de reforma de Protección de Glaciares, en medio del período de sesiones extraordinarias que rige hasta el 30 de diciembre.

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, se precisó que el Presidente remitió al Parlamento "un proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N* 26.639, con el objetivo de ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional".

"A más de 15 años de su sanción, la mal llamada Ley de Glaciares ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales", indicaron.

Según el argumento oficial, esta reforma a la normativa vigente “propone reglas claras” porque “protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”.

Aseguran que la iniciativa "reafirma el mandato constitucional del artículo 41- que establece que 'todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo'- y del artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales”.

En esa línea, la administración de Javier Milei sostiene que su propuesta constituye “una verdadera reforma del federalismo” en cuanto a la intervención sobre el medioambiente porque “fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica, y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de contar con información precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones”.

“Esta reforma responde al rumbo trazado por el Presidente: terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas de la Argentina”, señala el texto, en el que afirma que con esto también “da cumplimiento a los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo y da respuesta al reclamo realizado por las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre”, de la que participan Mendoza y San Juan.

En este contexto, el Ejecutivo solicita al Poder Legislativo que “le dé pronto tratamiento a este proyecto”, que fue uno de los incluidos en el temario anunciado para las sesiones extraordinarias.