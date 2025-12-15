La Noche de los Museos convocó a más de 17 mil personas en toda la provincia

La Noche de los Museos se vivió como una de las jornadas culturales más convocantes del año. Un total de 17.633 visitantes recorrieron museos y espacios culturales en toda la provincia. En este marco, el Salón Provincial de Artes Visuales tuvo un rol destacado con la presentación oficial y entrega de premios de su edición 2025, realizada en el Museo de Bellas Artes de Salta Lola Mora.

La programación de la Noche de los Museos reunió 68 actividades en toda la provincia, de las cuales 36 se desarrollaron en la ciudad de Salta. En el interior provincial tuvo presencia con 32 propuestas. Hubo recorridos guiados, talleres creativos, muestras arqueológicas, experiencias sensoriales, espectáculos musicales y actividades comunitarias que promovieron la participación cultural en cada región.

En conjunto, los números dan cuenta de una participación masiva, que reafirma el interés del público por las propuestas museísticas y culturales.

Entrega de premios

En ese contexto, el Salón Provincial de Artes Visuales tuvo la premiación oficial. El jurado, integrado por Carina Cagnolo, Néstor Rubén Rodríguez y Fernando Querio, otorgó por unanimidad el Gran Premio de Honor a María Laura Buccianti por su obra "Por sus caderas". En Dibujo, el Primer Premio Adquisición fue para Jorge González por "Pulso, de la serie trapitos al sol", con una mención para Matías de la Guerra por "Los torcidos". En Pintura, el Primer Premio Adquisición recayó en Guido Yannitto por "Paleta/dedo/pantalla", con menciones para Julieta Espinoza por "En la selva de los machos" y Pablo Manríquez por "Los hijxs de la tierra". En Fotografía, el Primer Premio Adquisición fue otorgado a Roxana Ramos por "Contornos biográficos II", con menciones para Tatiana Castillo por "Turbia" y Soledad Leiton por "Volver a sanar".

En Artes de la Tierra: Madera, el Primer Premio Adquisición fue para Andrea Lilian Rodríguez por "Fragmento de un oficio", con una mención para Cristian Abel Cruz por "Congoja II". Además, se entregó el Premio Estímulo para Jóvenes Artistas a Julieta Espinoza y a Chema Casimiro.

Durante el acto, Querio destacó que integrar el jurado fue asumir un mandato colectivo surgido de la comunidad artística, y subrayó que producir "arte desde el norte del país implica hacerlo en un territorio atravesado por desigualdades históricas", donde el Salón funciona como "una plataforma que reconoce miradas situadas y territoriales".

La jornada cerró con un fuerte mensaje compartido entre artistas, jurados y funcionarios, que puso en valor el trabajo creativo como base ética y material de cualquier política cultural, reafirmando que sin artistas no hay museos ni sistema cultural posible, y consolidando a la Noche de los Museos como una celebración colectiva.

Apoyo sostenido

El secretario de Cultura, Diego Ashur Mas, señaló: "Ha sido un año sumamente complejo, sobre todo para el sector cultural, con el retiro de políticas públicas nacionales por segundo año consecutivo". Y remarcó que la Provincia "ha sostenido todos los espacios, todos los presupuestos y todos los fondos que corresponden para fomentar e impulsar la actividad cultural".

Y destacó la convocatoria del Salón Provincial, que superó los 200 participantes, renovó la confianza y se fortalece con el Premio Estímulo para jóvenes artistas.