Hallan muerto al director de Hollywood Rob Reiner y a su mujer en su casa de Los Ángeles en un "aparente homicidio"

El director y actor Rob Reiner y su esposa Michele fueron encontrados muertos en su casa de Los Ángeles en lo que, según la Policía, se investiga como un "aparente homicidio".

Un portavoz de la familia Reiner confirmó sus muertes en un comunicado a los medios. "Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner", dijo el portavoz de la familia en un comunicado a los medios. "Tenemos el corazón roto por esta repentina pérdida y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil".

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles explicó que respondió a una solicitud de ayuda médica poco después de las 15:30 y encontró a un hombre de 78 años y a una mujer de 68 muertos en el interior. Reiner cumplió 78 años en marzo.

Un familiar acudió a la casa y descubrió los cadáveres de las dos personas, según la Policía de Los Ángeles. Los detectives de homicidios se encontraban en el lugar de los hechos llevando a cabo una investigación, informaron las fuerzas del orden.

Los investigadores creen que los Reiner sufrieron heridas de arma blanca y un miembro de la familia está siendo interrogado, según un funcionario de las fuerzas del orden que habló con Associated Press bajo condición de anonimato.

Las autoridades de Los Ángeles no han confirmado la identidad de las personas halladas muertas en la residencia del lujoso barrio de Brentwood, en la zona oeste de la ciudad, donde viven muchos famosos.

El subjefe de la Policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, dijo en una rueda de prensa que la identificación oficial de las dos personas que fueron halladas muertas llegaría más tarde por parte del forense del condado de Los Ángeles, y añadió que la investigación continuará durante toda la noche.

Reiner fue durante mucho tiempo uno de los directores más prolíficos de Hollywood, y su trabajo incluyó algunas de las películas más memorables de los años 80 y 90, como 'This is Spinal Tap', 'A Few Good Men' ('Algunos hombres buenos'), 'When Harry Met Sally' ('Cuando Harry encontró a Sally') y 'The Princess Bride' ('La princesa prometida').

Su papel de Meathead en el clásico televisivo de los 70 'All in the Family' ('Todo en famlia') junto al Archie Bunker de Carol O'Connor le catapultó a la fama y le valió dos premios Emmy. Hijo del legendario cómico Carl Reiner, Rob Reiner estaba casado con la fotógrafa Michele Singer Reiner desde 1989. Ambos se conocieron mientras dirigía 'Cuando Harry encontró a Sally'.

El matrimonio tenía tres hijos: el guionista Nick Reiner, Jake Reiner y Romy Reiner. Según ha publicado la revista 'People', la pareja habría sido asesinada por su hijo mediano, Nick, de 32 años. Otros medios se limitan a indicar que los agentes interrogan a un familiar cercano. El diario 'Los Angeles Times' informa sobre la investigación a un miembro de la familia y ha filtrado que la entrada a la mansión no fue forzada.