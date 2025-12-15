Alerta por juguetes importados: advierten riesgo grave de asfixia en productos vendidos online

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) emitió una advertencia pública por la venta en plataformas de comercio electrónico de juguetes importados que ya fueron declarados peligrosos por autoridades internacionales. Entre los casos detectados figura el juguete sensorial Zippee, también identificado como Zippee Silicone Activity Toy, retirado del mercado en noviembre de 2025.

Según determinó la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), el diseño de este juguete permite que extremos esféricos alcancen el fondo de la garganta, lo que representa un riesgo grave de asfixia o incluso muerte, en violación de los estándares obligatorios de seguridad vigentes en ese país.

Desde la CAIJ señalaron que la gravedad del caso se potencia porque estos productos ingresan a la Argentina bajo la modalidad de compra internacional, un canal que no atraviesa controles previos en frontera y que carece de una fiscalización efectiva sobre juguetes destinados a chicos y chicas.

“El problema es que, en la compra online, no existe la obligatoriedad de publicar el marcado de conformidad con los certificados de seguridad y, además, no hay fiscalización efectiva. Un producto retirado del mercado en otro país no debería llegar a las manos de una familia argentina”, afirmó el presidente de la CAIJ, Dr. Matías Furió.

Llamado de atención a las familias

Ante este escenario, la Cámara instó a madres, padres y cuidadores a extremar los cuidados al momento de adquirir juguetes en plataformas digitales, especialmente cuando se trata de compras internacionales.

Entre las principales recomendaciones, se destacan:

Verificar que el producto no haya sido retirado del mercado en otros países, a través del sistema global de alertas de la OCDE.

Desconfiar de juguetes que no informen claramente su origen, certificación o fabricante.

Priorizar la compra en canales formales y comercios habilitados.

En ese marco, Furió remarcó que el juguete producido en Argentina es seguro, certificado y trazable, cumple con las normas vigentes y es elaborado por PyMEs nacionales que generan empleo y trabajan bajo estándares de calidad y seguridad.

Qué pide la industria del juguete

Para proteger la seguridad infantil y ordenar el mercado, la CAIJ solicitó:

Fiscalización efectiva del comercio electrónico y de la modalidad de compra internacional.

Exigencia del marcado de conformidad en todas las publicaciones de juguetes en plataformas de e-commerce.

Canales ágiles de denuncia y retiro de productos inseguros.

Reglas claras que garanticen seguridad para los consumidores y competencia leal para la industria nacional.

La Cámara informó además que su Observatorio puso a disposición un formulario para denunciar maniobras de comercio desleal, y que junto al Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría se habilitó un canal para reportar lesiones vinculadas al uso de juguetes, con el objetivo de fortalecer la prevención y la trazabilidad de estos casos.

