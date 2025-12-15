PUBLICIDAD

Expo Ciudad 2025

Expo Ciudad reunió a 450 mil personas y proyecta un día extra en el 2026

La feria se consolidó como uno de los encuentros más convocantes del calendario local, con una fuerte presencia de familias, vecinos y emprendedores que encontraron en el Centro de Convenciones un espacio para mostrar, vender y fortalecer la producción salteña. 
Lunes, 15 de diciembre de 2025 09:05
Todo un éxito: La Expo Ciudad recibió 450 mil personas durante sábado y domingo.
La escena se repitió durante todo el fin de semana: pasillos colmados, familias recorriendo stands, emprendedores explicando sus productos y un clima general de feria que se sostuvo desde la apertura hasta el cierre. La Expo Ciudad volvió a mostrar su potencia como evento urbano y productivo y cerró su última edición con un dato contundente: unas 450 mil personas pasaron por el Centro de Convenciones entre el sábado y el domingo.

Desde la Municipalidad de Salta destacaron el nivel de participación y el acompañamiento del público. “Fueron dos jornadas que se disfrutaron muchísimo en familia, con una gran respuesta de los vecinos salteños que apoyaron a los productores locales”, destacó Juan Manuel Chalabe, Jefe de Gabinete municipal al hacer el balance del evento. La cifra de asistentes no solo superó las expectativas iniciales, sino que reforzó la idea de que la feria ya ocupa un lugar propio dentro de la agenda social y económica de la ciudad.

Uno de los ejes centrales volvió a ser el emprendedurismo, con la participación de más de 700 emprendedores de distintos rubros. Gastronomía, diseño, indumentaria, tecnología, artesanías y productos regionales convivieron en un mismo espacio, permitiendo no solo la venta directa, sino también el contacto cara a cara con el público. Para muchos expositores, la Expo representó una vidriera clave para posicionar marcas, ampliar redes de contacto y medir el interés de los consumidores.

En ese sentido, desde el municipio remarcaron que el crecimiento sostenido de la feria es un reflejo del desarrollo del emprendurismo en Salta y de las políticas de acompañamiento que se vienen impulsando. La Expo Ciudad se consolidó como un punto de encuentro entre productores y consumidores, pero también como una herramienta de impulso económico para quienes apuestan por proyectos propios.

Tras el cierre, comenzó a circular una posibilidad que ya se analiza puertas adentro: sumar un día más en la próxima edición. La buena recepción del público abrió el debate sobre extender la feria y que la Expo Ciudad se desarrolle viernes, sábado y domingo a partir del 2026. La propuesta está en evaluación y responde, justamente, a la alta demanda registrada durante el último fin de semana.

