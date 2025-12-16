Apuran dictámenes de dos leyes clave

La Libertad Avanza (LLA) convocó para mañana a la primera sesión del período extraordinario en la Cámara de Diputados, con el proyecto de Presupuesto 2026 como eje central del debate. El oficialismo apunta a aprobar la iniciativa en la madrugada del jueves y girarla de inmediato al Senado, con la intención de que pueda convertirse en ley antes de fin de año, confirmaron fuentes legislativas.

Junto al Presupuesto, el bloque oficialista busca avanzar con los proyectos de Inocencia Fiscal y con el marco jurídico destinado a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda. Estas iniciativas serán analizadas hoy en un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal, tras la firma del dictamen de la ley de gastos y recursos para 2026.

Antes de ese encuentro, a las 10, se realizará una reunión de la Comisión de Legislación Penal para explicar los alcances del proyecto de Inocencia Fiscal, que propone facilitar el ingreso al circuito formal de bienes no declarados para evitar la persecución por parte de ARCA. La doble convocatoria fue definida en la reunión constitutiva de esa comisión, donde fue reelecta Laura Rodríguez Machado.

El oficialismo no prevé dificultades para emitir dictamen, ya que cuenta con mayoría propia y aliados. En Presupuesto, LLA suma 20 de los 49 integrantes y en Legislación Penal también reúne los votos con el acompañamiento de bloques provinciales, el PRO y la UCR. Durante la reunión constitutiva, UxP reclamó que el proyecto sobre sostenibilidad fiscal sea girado también a Legislación Penal, al incluir sanciones para funcionarios que aprueben leyes sin financiamiento.