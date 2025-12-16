PUBLICIDAD

16 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Rosario de Lerma
Crisis Económica
Colonia Santa Rosa
Mundial 2026
La noche de los museos
Policiales

Falsos policías, recibidos a tiros

Simularon un allanamiento y los vecinos casi los linchan.
Martes, 16 de diciembre de 2025 00:41
Un violento hecho ocurrió este lunes en Virrey del Pino, partido de La Matanza, cuando un grupo de delincuentes disfrazados de policías montaron un falso allanamiento en un kiosco.

Todo quedó registrado en un video que muestra la secuencia completa, desde el ingreso de los ladrones hasta que fueron atrapados.

El dueño del local se defendió a los tiros y uno de los delincuentes fue golpeado mientras intentaba escaparse. La llegada de la patrulla falsa de Policías Federales fue blandiendo las armas y mostrando convicción, pero la puesta en escena no convenció a nadie.

Chalecos y camperas de la PFA

Según relataron testigos, los delincuentes llegaron al comercio con chalecos y camperas con la inscripción de la PFA y gorras similares a las que usan los policías. Entraron por el patio, con las armas en alto, simulando un operativo.

Pero el dueño del kiosco no se dejó engañar. Al notar que algo no cerraba, sacó un arma y comenzó a disparar contra los intrusos. Uno de los falsos policías resultó herido en el tiroteo.

Tras los disparos, los delincuentes intentaron escapar. Sin embargo, la situación se descontroló aún más cuando los vecinos salieron a la calle y lograron atrapar a uno de los sospechosos.

En las imágenes se puede ver el momento en que el hombre sale arrastrándose, dejando sangre en el piso. Cuando logró salir, recibió una paliza por parte de la gente del barrio, que no dudó en intervenir ante el violento asalto.

Ahora, la Justicia intenta dar con el otro delincuente y determinar si forman parte de una banda dedicada a este tipo de robos bajo la modalidad de falsos operativos policiales con uniformes, chalecos y armas al parecer verdaderos.

 

