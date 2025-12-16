Hubo once casos dehantavirus durante este año

Hasta el 29 de noviembre de 2025, el Ministerio de Salud Pública de Salta notificó 11 casos positivos de hantavirus en la provincia. Según el informe oficial, tres personas fallecieron como consecuencia de esta enfermedad y ocho pacientes evolucionaron de manera favorable y recibieron el alta médica.

Los casos registrados corresponden a residentes de los departamentos Orán (6), Anta (2), San Martín (2) y Rosario de Lerma (1).

El hantavirus es una enfermedad viral aguda que se transmite de los animales a las personas. El principal reservorio es el ratón rural, que habita en ambientes como maizales, cañaverales, bosques y pastizales, y no la rata urbana. Actualmente, no existe vacuna para esta infección.

La transmisión se produce principalmente por inhalación del virus presente en el ambiente contaminado por orina, saliva o heces de roedores infectados. También puede ocurrir por contacto directo con roedores vivos o muertos o con sus excretas, y de manera poco frecuente por mordeduras.

Los síntomas iniciales pueden asemejarse a un cuadro gripal, con fiebre, dolores musculares, escalofríos y dolor de cabeza. En algunos casos se presentan náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En etapas posteriores, la enfermedad puede derivar en dificultad respiratoria.