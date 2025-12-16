Ladrón con mano de tenaza y máscara es hoy el más buscado

La policía de José C. Paz, Buenos Aires, busca a los delincuentes que el fin de semana asaltaron a un vecino en la puerta de su casa. Según confirmaron a TN, uno de ellos tiene una deformidad en una de sus manos que le valió el apodo de "Tenaza".

El delincuente quedó grabado en una cámara de seguridad de la zona. El sujeto es ampliamente conocido por sus robos pero aún no fue detenido, pese a que pende sobre él un pedido de captura.

Tenaza. Así lo conocen los vecinos de la zona oeste del conurbano bonaerense, donde supuestamente habría protagonizado otros hechos delictivos, como un intento de secuestro, donde la víctima fue una mujer.

En las últimas horas, una mujer publicó en sus redes sociales que su hija habría sido víctima de la banda de "Tenaza". Según contó en Facebook, quisieron subirla a un auto en la esquina de Pueyrredón y Monteagudo, muy cerca de donde ocurrió el robo.

La chica pudo identificar que el agresor también llevaba una máscara de payaso y dijo que el coche a donde quisieron subirla era de color negro, similar al que participó del robo donde quedó registrado.

Lo que publicó el tío de la víctima

El tío de la joven escribió en Facebook: "Bajó el de la máscara y le dijo cállate y subí al auto, ella empezó a correr y gracias a Dios, una pareja la acompañó hasta la casa".

La policía de José C. Paz analiza las cámaras de la zona y toma testimonios para reconstruir el recorrido del delincuente y confirmar si ambos hechos están relacionados.

Aunque no se descarta que haya sido una confusión, según informó una fuente a TN. "Puede ser que haya sido un intento de robo y la chica pensó que la querían secuestrar", dijo.

Por su parte, indicaron que el auto que usaron los delincuentes fue secuestrado el domingo por la noche. Lo encontraron abandonado cerca del lugar del hecho. También buscan a los cómplices de "Tenaza".

El episodio ocurrió en Padre Ustarroz, entre Juan B. justo y Tomás Guido, donde las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del robo a un vecino.

El hombre estaba sacando algo del baúl de su auto cuando otro vehículo llegó. De ahí se bajaron los dos delincuentes y uno de ellos llevaba una máscara similar a "Pennywise", el payaso de IT.

Terror en José C. Paz

La viralizacióon del video causó terror en José C. Paz. Todos hablan del ladrón de la máscara de payaso ya que su perfil quedó filmado mientras cometía un robo. Tras este video surgió otra denuncia y ahora investigan si quiso secuestrar a una vecina.

Mientras tanto, el otro ladrón estaba a cara descubierta y llevaba un arma de fuego, con la cual le dio un culatazo en la cabeza al hombre para atemorizarlo y reducirlo.

A la víctima le robaron una notebook, el celular y otros elementos personales, según se ve en la grabación que se hizo viral en toda esa comunidad.

Mientras escapaban, el delincuente que se subió en la parte de adelante del auto apuntó al cielo con el arma y disparó al aire, informaron testigos.

Según relataron los vecinos, el hombre es fácilmente reconocible por su apodo y por la particularidad física que lo distingue: tiene una deformidad en la mano, por lo que le pusieron de sobrenombre "Tenaza".