Le robó la moto a su ex y se fue

Una mujer robó la motocicleta de su expareja tras irrumpir en la vivienda del hombre y llevarse el vehículo ante la presencia de numerosos testigos. El hecho fue denunciado por la víctima a su regreso. Si bien la mujer devolvió posteriormente la motocicleta, no habría sido detenida, situación que generó malestar entre quienes reclaman igualdad ante la ley.

En el norte de la provincia, un hombre denunció que una mujer con la que mantuvo una relación de pareja violentó el acceso a la habitación que alquila y se apoderó de su rodado. A partir de la denuncia, la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, a través de la delegación Colonia Santa Rosa, imputó de manera provisional a una mujer de 26 años por la presunta comisión del delito de robo, en una causa iniciada por un vecino del barrio Sagrado Corazón.

El denunciante manifestó que, mientras se encontraba fuera de la provincia por motivos personales, tomó conocimiento de que su expareja había ingresado sin autorización al inquilinato donde reside. Según consta en las actuaciones, la mujer habría forzado la puerta de acceso y, una vez en el interior, sustrajo la motocicleta, retirándola del lugar.

Tras la presentación de la denuncia, personal policial y de la delegación fiscal realizaron un relevamiento de testigos, obtuvieron testimonios coincidentes y llevaron adelante diversas tareas investigativas que permitieron identificar a la sospechosa. Ante las evidencias reunidas y el avance de las actuaciones, la mujer hizo entrega voluntaria del rodado.