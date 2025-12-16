Nueva carta orgánica proyectada a 30 años

La Convención Municipal de Rosario de Lerma concluyó la presentación de una nueva Carta Orgánica que marca un punto de inflexión institucional para el municipio. El texto casi duplica el articulado vigente: pasa de 146 a 265 artículos, con el objetivo declarado de construir un Estado municipal más transparente, controlado y adaptado a los desafíos de las próximas décadas.

Uno de los ejes centrales es el fortalecimiento de los mecanismos de control. Se crea el Tribunal de Cuentas, que tendrá competencia tanto sobre el Ejecutivo Municipal como sobre el Concejo Deliberante. Estará integrado por tres miembros: uno designado por el Ejecutivo y dos por el Concejo, lo que busca equilibrar poderes y evitar concentraciones de control en un solo sector político.

Además se crea el Querellante Municipal Anticorrupción, una figura inédita en el ámbito local. Según lo establecido en los artículos 253 y 254, será designado por una mayoría agravada de dos tercios del Concejo Deliberante y tendrá competencia para intervenir como parte querellante en todos los procesos penales vinculados con delitos contra la administración pública que afecten bienes, fondos o intereses del municipio. El cargo deberá ser ejercido por un abogado con al menos cinco años de antigüedad profesional y especialización acreditada en derecho penal económico o materias afines.

Otro punto relevante es la autonomía económica y funcional del Concejo Deliberante, una demanda histórica que ahora queda plasmada en la norma. Se formalizó que el 4,5 % del presupuesto municipal será destinado para el funcionamiento del concejo deliberante.

Límites claros

En cuanto a las remuneraciones de los funcionarios, la nueva Carta Orgánica establece límites claros. El artículo 170 fija que los concejales percibirán, en concepto de dieta, un único importe que no podrá superar el equivalente a cinco Salarios Mínimos, Vitales y Móviles vigentes al momento de la liquidación. Por su parte, el artículo 217 dispone que el Intendente Municipal percibirá una dieta única equivalente a ocho Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, también conforme al valor vigente al momento del cobro. Este esquema reemplaza fórmulas más difusas y busca aportar previsibilidad y transparencia al sistema de remuneraciones.

En materia institucional, se decidió no crear la figura del Defensor del Pueblo, entendiendo que esa función debe ser asumida por el propio Concejo Deliberante. La Carta Orgánica también incorpora capítulos vinculados al medio ambiente, la innovación tecnológica y la promoción de inversiones, con una mirada puesta en el desarrollo futuro del municipio.

La diputada provincial y convencional constituyente Griselda Galleguillos tuvo un rol destacado durante el proceso. Subrayó el carácter participativo y abierto de la Convención, con la intervención de instituciones educativas, de salud, de seguridad, organizaciones sociales, profesionales y vecinos, tanto de manera presencial como virtual. Ese aporte comunitario, sostuvo, le da legitimidad y solidez al nuevo texto.

Ahora comienza una nueva etapa: la Carta Orgánica deberá ser revisada en la Cámara de Diputados, donde la propia Galleguillos asumirá la defensa del proyecto, para luego pasar al Senado y quedar definitivamente sancionada. El desafío, según se remarcó, será que este ambicioso marco normativo se traduzca en prácticas reales de transparencia, eficiencia y control en la vida cotidiana del municipio.