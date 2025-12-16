Policía golpeó a su mujer y ella no lo quiso denunciar

Una mujer pidió ayuda por teléfono al ser agredida físicamente por su esposo policía. Cuando llegó la fuerza pública, la víctima explicó que mantuvo una discusión con el oficial, quien presta servicio en La Banda, y éste la atacó físicamente y después huyó.

De esa manera un integrante de la fuerza policial de Santiago del Estero terminó acusado por un hecho de violencia de género. Cerca de las 4.30 del domingo, efectivos de la comisaría 16 de la Mujer y la Familia asistieron a una joven residente en el barrio Parque del Río III, luego de que su esposo -un oficial de la fuerza- la agrediera físicamente.

Según consta en el informe que la policía realizó, el hecho ocurrió cuando la pareja -ella de 27 años, él de 32- se encontraba en la casa que comparten a la altura de la manzana 36, cuando se generó una pelea entre ellos.

La víctima -ama de casa- informó a los efectivos que llegaron a su inmueble que el oficial subinspector que cumple funciones en la División Prevención de la Departamental 4 de La Banda, ya se había retirado de la vivienda y que no sabía de su paradero en esos momentos.

No trascendió qué tipo de agresión sufrió

La damnificada explicó que mantuvo una discusión con su esposo y éste la agredió, aunque no trascendió qué tipo de agresión sufrió.

La mujer sostuvo que con anterioridad era víctima de violencia verbal y psicológica por parte del oficial de la policía.

También relató que cuando ella le manifestó que lo denunciaría, él uniformado huyó del domicilio de inmediato.

En ese momento, la mujer hizo entrega voluntaria del arma de fuego reglamentaria de su esposo y al momento de pedírsele que se traslade a la sede policial para realizar la denuncia, ella manifestó que no lo acusaría penalmente. Dijo que no iba a denunciar a su marido por lo sucedido.

La fiscal de turno en la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar -Silvina Paz- ordenó que se deje constancias y se le instale a la víctima el botón antipánico.

Además, las autoridades de la Jefatura también participaron del procedimiento y allí se dispuso que se active el protocolo de género y se retenga el arma reglamentaria del acusado, entre otras medidas en su contra, aunque no pidió la detención del oficial acusado de violencia de género por su propia esposa.