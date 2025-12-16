Unas 120 personas previenen el VIH con el consumo de PrEP

Un total de 120 personas iniciaron en 2025 el tratamiento de profilaxis pre-exposición (PrEP) en el programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud Pública, que funciona en Sarmiento 645. De ese total, 105 son varones, 11 mujeres y 4 personas trans, y el 76% pertenece al grupo etario de entre 20 y 39 años, según los registros oficiales del programa.

La PrEP es una estrategia preventiva destinada a personas sin VIH que presentan prácticas o situaciones de exposición al virus. El método consiste en la toma diaria de un medicamento antirretroviral, cuya función es bloquear la capacidad del VIH de infectar las células del sistema inmunológico en caso de contacto con fluidos de una persona con el virus.

La jefa del programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales, Laura Caporaletti, precisó que durante el año en curso se incorporaron 120 pacientes al esquema de profilaxis, con un claro predominio de personas jóvenes adultas dentro del universo tratado. En ese sentido, remarcó que la mayor concentración de usuarios se da en el rango de 20 a 39 años.

Efectivo

Desde el Ministerio de Salud Pública se destacó que la PrEP es un método seguro, bien tolerado y altamente efectivo cuando se administra de manera sostenida. Al mismo tiempo, se recordó que no previene otras infecciones de transmisión sexual ni embarazos, por lo que su uso debe enmarcarse en un abordaje integral de cuidado de la salud.

La estrategia preventiva está disponible para todas las personas con riesgo de exposición, incluidas las poblaciones consideradas clave y cualquier persona que evalúe pertinente su incorporación. En cada hospital, profesionales capacitados brindan asesoramiento, realizan estudios iniciales y acompañan el seguimiento clínico de quienes deciden iniciar el tratamiento.

