16 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

Recuperaron el muñeco de nieve navideño sustraído en barrio Santa Victoria

El procedimiento se realizó esta mañana tras la denuncia de la damnificada. Intervino la Fiscalía Penal 5.
Martes, 16 de diciembre de 2025 10:01
Efectivos de Comisaría Séptima de barrio Santa Lucia realizaron un procedimiento en el marco de una denuncia por la sustracción de un muñeco navideño de grandes dimensiones. El elementos se encontraba en interior de una vivienda en barrio Santa Victoria.

En ese contexto, los uniformados realizaron tareas de campo, logrando esta mañana ubicar el elemento en un local de barrio Centro. El muñeco fue recuperado y restituido a su propietaria.

Intervinieron la Fiscalía Penal 5.

