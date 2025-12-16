PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
16 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Presupuesto 2026
Estrés de fin de año
Secretaría de Minería
queso cremón
muerto en olivos
ernesto kila gonza
Angela Torres
Presupuesto 2026
Estrés de fin de año
Secretaría de Minería
queso cremón
muerto en olivos
ernesto kila gonza
Angela Torres

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1500.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

El IPS alerta a sus afiliados sobre posibles estafas mediante WhatsApp y enlaces falsos

Martes, 16 de diciembre de 2025 13:49
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla


El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) alerta a todos sus afiliados sobre la circulación de mensajes fraudulentos enviados por WhatsApp y otros medios digitales, mediante los cuales se intenta engañar a los usuarios solicitando datos personales o invitándolos a ingresar a links desconocidos.

El IPS informa que no envía enlaces por WhatsApp para la descarga de la Credencial Digital. Dicha credencial solo puede descargarse de manera segura desde Play Store o App Store, buscando la aplicación oficial del Instituto Provincial de Salud de Salta.

Asimismo, el IPS no realiza gestiones, trámites ni solicitudes vinculadas a medicamentos a través de mensajes de WhatsApp, ni solicita datos personales, bancarios o códigos de verificación por esa vía.

Ante este tipo de mensajes, se recomienda a los afiliados:
No ingresar a links ni descargar archivos provenientes de contactos o números desconocidos.
No brindar datos personales o sensibles.
Bloquear y denunciar el número emisor del mensaje.

Para obtener información oficial o realizar consultas, los afiliados deben utilizar únicamente los canales institucionales del IPS publicados en www.ipssalta.gov.ar

El Instituto Provincial de Salud de Salta reafirma su compromiso con la seguridad de sus afiliados y solicita extremar las precauciones para evitar posibles estafas.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD