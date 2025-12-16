El IPS alerta a sus afiliados sobre posibles estafas mediante WhatsApp y enlaces falsos

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .



El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) alerta a todos sus afiliados sobre la circulación de mensajes fraudulentos enviados por WhatsApp y otros medios digitales, mediante los cuales se intenta engañar a los usuarios solicitando datos personales o invitándolos a ingresar a links desconocidos.

El IPS informa que no envía enlaces por WhatsApp para la descarga de la Credencial Digital. Dicha credencial solo puede descargarse de manera segura desde Play Store o App Store, buscando la aplicación oficial del Instituto Provincial de Salud de Salta.

Asimismo, el IPS no realiza gestiones, trámites ni solicitudes vinculadas a medicamentos a través de mensajes de WhatsApp, ni solicita datos personales, bancarios o códigos de verificación por esa vía.

Ante este tipo de mensajes, se recomienda a los afiliados:

No ingresar a links ni descargar archivos provenientes de contactos o números desconocidos.

No brindar datos personales o sensibles.

Bloquear y denunciar el número emisor del mensaje.

Para obtener información oficial o realizar consultas, los afiliados deben utilizar únicamente los canales institucionales del IPS publicados en www.ipssalta.gov.ar

El Instituto Provincial de Salud de Salta reafirma su compromiso con la seguridad de sus afiliados y solicita extremar las precauciones para evitar posibles estafas.