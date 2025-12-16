PUBLICIDAD

Asueto para la Administración Pública en Salta los días 24 y 31 de diciembre

Abarca a todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial.
Martes, 16 de diciembre de 2025 15:33
El Gobierno de Salta dispuso asueto para los empleados de la Administración Pública Provincial los días 24 y 31 de diciembre, con el objetivo de facilitar los festejos de Navidad y Año Nuevo en familia. La medida, establecida mediante el decreto N°899, mantiene guardias mínimas para asegurar la continuidad de los servicios esenciales durante las festividades.

De acuerdo con lo dispuesto por el gobernador Gustavo Sáenz, el asueto abarca a todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, permitiendo que los empleados disfruten de un descanso en los días previos a las celebraciones más importantes del año. Esta medida busca facilitar el encuentro de las familias salteñas, especialmente aquellas que deben trasladarse a otras localidades para compartir las fiestas.

A pesar del asueto, se mantendrán las guardias mínimas en los servicios esenciales para garantizar el normal funcionamiento en áreas como salud, seguridad y emergencias.

