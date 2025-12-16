PUBLICIDAD

16 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Angela Torres
Yanina Latorre
Administración Pública Provincial
Droga y narcotráfico
caso villagra
Gobierno de Javier Milei
Crecimiento del PBI
Premios The Best
Donald Trump
Premio Puskas
Policiales

Urundel: encontraron casi 200 kilos de marihuana abandonados en un auto

Los conductores del vehìculo se habrían dado a la fuga a través del monte.
Martes, 16 de diciembre de 2025 16:06
Un cargamento de marihuana fue secuestrado en las últimas horas en la localidad de Urundel, tras un operativo de patrullaje preventivo realizado por efectivos de Gendarmería Nacional. La intervención concluyó con el hallazgo de casi 200 kilos de droga ocultos en una zona rural y el secuestro de un vehículo que habría sido utilizado para el transporte del estupefaciente.

Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento se inició durante un control de rutina en el interior del ejido urbano, cuando los gendarmes detectaron la presencia de un automóvil Renault Fluence ocupado por dos hombres cuya actitud resultó sospechosa. Si bien el rodado continuó su marcha luego de la verificación inicial, los efectivos mantuvieron la vigilancia en la zona ante las irregularidades observadas.

Minutos más tarde, a unos cinco kilómetros del casco urbano, en un sector de fincas y monte cerrado, el personal de la fuerza advirtió a un individuo que intentaba ocultarse entre la vegetación. Al realizar un rastrillaje preventivo, se encontraron varios bultos de gran tamaño que contenían paquetes rectangulares con marihuana.

A unos 500 metros del lugar del hallazgo, los gendarmes localizaron el Renault Fluence abandonado, presuntamente por sus ocupantes, quienes habrían huido aprovechando la densidad del monte y la falta de visibilidad en la zona.

Bajo supervisión judicial, se realizó el pesaje oficial de la sustancia incautada, que arrojó un total de 199 kilos con 970 gramos de marihuana. Tanto la droga como el vehículo quedaron a disposición de la Justicia Federal.

