Una madre perdió el dinero de la fiesta de egresados en el casino y pidió no ir presa

El caso de Romina Enríquez, de 42 años, generó conmoción en la ciudad misionera de Eldorado luego de que fuera denunciada penalmente por padres de alumnos de la Escuela Provincial de Comercio N° 19, acusada de haber desviado los fondos destinados a la fiesta de egresados del 5° año.

Según la denuncia, Enríquez, madre de una de las alumnas e integrante de la comisión organizadora, estaba a cargo de administrar el dinero que 35 familias aportaron durante ocho meses para cubrir los gastos del evento. Inicialmente se habló de un faltante de 17 millones de pesos, aunque en la presentación judicial el perjuicio económico fue estimado en unos 25 millones.

La maniobra salió a la luz el mismo día en que debía realizarse la fiesta, el viernes pasado, cuando desde el salón Pirámide, ubicado en el kilómetro 11 de Eldorado, informaron a los padres que no se había abonado la reserva y que solo existía una seña inicial. Hasta ese momento, las familias creían que el salón, el catering, el DJ, el sonido y el fotógrafo ya estaban pagos.

Al intentar comunicarse con Enríquez, la mujer dejó de responder llamados y mensajes. Horas más tarde, envió un texto por WhatsApp en el que admitió que el dinero ya no estaba disponible y aseguró haberlo utilizado en apuestas. “No hay justificación para lo que hice. Tengo problemas con el casino y, pensando que iba a recuperar, fui enterrando cada vez más”, escribió, al tiempo que prometió gestionar un préstamo para devolver el dinero.

Uno de los padres, Ramón Valentín Mercado, aseguró que cada familia aportó más de 60 mil pesos mensuales y que “nunca se pagó nada”. También expresó su indignación al señalar que la mujer “no tuvo compasión ni siquiera de su propia hija”.

La fiesta no se suspendió

Pese a la estafa denunciada, las familias resolvieron no suspender la fiesta. Cada grupo llevó comida para compartir y la escuela colaboró con pizzas y empanadas para quienes no podían afrontar nuevos gastos. Además, el intendente de Eldorado, Rodrigo Durán, intervino y se ofreció como garante, lo que permitió firmar un nuevo contrato y concretar el evento esa misma noche. Los estudiantes, incluso, decidieron que la hija de Enríquez participara de la celebración.

Eximición de prisión

Desde la Policía de Misiones confirmaron que se radicó una denuncia formal y que la mujer, enfermera del Hospital SAMIC de Eldorado, fue notificada de la causa. En ese marco, a través de su abogado defensor, Matías Sotelo, Enríquez solicitó la eximición de prisión ante el Juzgado de Instrucción N° 2 de Eldorado, presentando un certificado psiquiátrico que indica reposo médico, validado por la fuerza policial.

La defensa sostuvo que la imputada no está prófuga y que permanece en su domicilio junto a sus hijos. Mientras tanto, ya declararon varios padres y el dueño del salón, quienes aportaron documentación a la causa. La investigación continúa en etapa de instrucción, mientras la Justicia analiza el pedido de eximición de prisión y el alcance del informe médico presentado.