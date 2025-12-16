PUBLICIDAD

TEMAS

Premio Puskas
Premios The Best
Orán
CAUSA DE LOS CUADERNOS
Reforma laboral
Festimiel
Primera Nacional
Tenis
Especial
Policiales

Tenía pedido de captura y fue detenido en un operativo preventivo en Orán

Efectivos de la División Infantería identificaron a un sujeto de 29 años y detectaron que tenía pedido de captura.
Martes, 16 de diciembre de 2025 19:50
Durante un patrullaje preventivo realizado en barrio La Estación, en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, efectivos de la División Infantería de la Policía de Salta lograron la detención de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia, ya que tenía código rojo.

El procedimiento tuvo lugar cuando el personal policial identificó a un sujeto en la vía pública y, tras realizar las consultas de rigor en el sistema, se constató que sobre el mismo pesaba un pedido de captura vigente. Ante esta situación, los uniformados procedieron a su inmediata detención.

El detenido es un hombre de 29 años, quien fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. En el hecho intervino la Fiscalía Penal correspondiente, que tomó conocimiento de lo sucedido y dispuso las medidas procesales a seguir en el marco de la causa que motivó el requerimiento judicial.

 

 

Temas de la nota

Temas de la nota

Últimas noticias

