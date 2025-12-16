Confirman que la XI edición del Festimiel se realizará el 11 de enero en Metán

Finalmente llegó la confirmación. La XI edición del exitoso festival denominado “Festimiel” de Metán, se realizará el 11 de enero en la cancha de la Liga Metanense de Fútbol.

La Ciudad de la Miel será nuevamente escenario de uno de los espectáculos más grandes del Norte argentino, que en su última realización convocó a más de 13.000 personas.

“La gran fiesta metanense ya tiene cartelera confirmada y promete una noche inolvidable, con artistas de primer nivel que harán de San José de Metán el centro de la música y la celebración este verano”, destacaron desde el área de Prensa de la comuna.

“La edición número XI de nuestro exitoso festival, que forma parte de nuestras raíces y de nuestra identidad, se realizará el 11 de enero en la cancha de la Liga, con artistas como el Chaqueño Palavecino, Iván Ruiz, quien fue revelación en 2023, Dany Hoyos y desde Córdoba, el mejor cuarteto con DESAKATA2. La cartelera también estará integrada por artistas locales e invitados especiales”, dijo el intendente Issa a El Tribuno.

“Será nuevamente una gran fiesta familiar con una entrada accesible. Son tiempos económicos muy difíciles y vamos a hacer un gran esfuerzo porque considero que tenemos que darle continuidad a nuestro festival y también darle una alegría, con este hermoso espectáculo, a los vecinos de Metán, a la gente de toda Salta y a los turistas que nos visitarán de otras provincias”, destacó.

La décima edición, un gran éxito

En enero pasado la ciudad de Metán celebró con gran entusiasmo la décima edición del FestiMiel, un evento que convocó a más de 13.000 mil personas para disfrutar de la música, danza y gastronomía local.

"Hubo una verdadera multitud y fue un gran éxito que terminó de consolidar este gran festival. El año que viene esperamos repetir ese éxito en un nuevo evento familiar para que la gente nos visite y disfrute de nuestras tradiciones, de la gastronomía, del potencial de nuestros emprendedores y artesanos, de las bellezas naturales y la calidez de nuestra gente”, dijo Issa.