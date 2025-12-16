Alertan sobre la falta de apoyo e infraestructura para el mountain bike

El dirigente César Choque, presidente de la Fundación Sendass, expuso las dificultades estructurales, económicas y de gestión que enfrenta el mountain bike en la provincia, especialmente en lo que respecta a la falta de circuitos adecuados para entrenar y competir, y la escasa asistencia al deporte amateur de alto rendimiento.

Choque explicó que, a partir de enero, comienzan las actividades oficiales del calendario nacional e internacional, lo que obliga a los deportistas a entrenar y competir fuera de la provincia para sumar puntos.

Uno de los principales problemas, según detalló, es la imposibilidad de utilizar el circuito del autódromo, un predio que reúne todas las condiciones necesarias para organizar fechas nacionales e incluso internacionales. "Tiene estacionamiento, hospitales cerca, accesos, espacio para montar un circuito mundial. Pero el problema es el costo", explicó. Esto hace inviable el desarrollo del deporte, ya que el mantenimiento del circuito requiere trabajo constante y una fuerte inversión.

Ante esta situación, los ciclistas se vieron obligados a trasladarse a un predio en el barrio Portal de Güemes, un terreno provincial que antiguamente funcionaba como circuito de enduro. Allí trabajan "a pulmón", con pico y pala, para acondicionar el lugar. Sin embargo, Choque advirtió que el espacio es reducido y no cumple con los requisitos para competencias de mayor nivel.

El dirigente también mencionó que está en vigencia la Ley 4.610, pero sin cumplimiento efectivo. Esta ley marca las condiciones con las que el Gobierno de la Provincia donó en 1974 al Auto Club Salta el terreno donde hoy se encuentra el autódromo Martín Miguel de Güemes.

En su inciso 2 se menciona que "la donación que se realiza, está condicionada a que el "Auto Club Salta" ceda gratuitamente las instalaciones a la Provincia para actos de interés público cuando fuere menester y destine y haga uso de las obras con fines generales y fundamentales de bien común y de promoción social; y, en particular: a) Para la práctica del deporte automovilistico en todas sus categorías, nacionales e internacionales, zonales e interzonales; b) Para otro acto público, deportivo o cultural, que a los fines de los intereses de la Provincia convenga al Gobierno de común acuerdo con la Institución", según consta en el Boletín Oficial publicado el 8 de marzo de 1974.

Además, señaló que desde hace cuatro años vienen gestionando un comodato ante el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para poder utilizar formalmente el predio, pero el trámite avanza con extrema lentitud. "Sin un comodato no podemos invertir ni trabajar tranquilos, porque viene gente con maquinaria, saca tierra y nos corre", relató.

Choque también cuestionó la falta de políticas de apoyo al deporte amateur. "El mountain bike es un deporte caro. Una bicicleta de competencia cuesta lo mismo que un auto. Si querés competir a nivel nacional e internacional, necesitás equipamiento de primer nivel", sostuvo. En ese sentido, remarcó que Salta cuenta con al menos cinco o seis corredores rankeados a nivel nacional, con buenos resultados internacionales, pero sin respaldo económico ni institucional.

Finalmente, Choque pidió que el Estado, si no puede aportar fondos, al menos actúe como gestor para vincular a los deportistas con empresas privadas. "No pedimos que nos regalen nada, pedimos gestión. El deporte amateur de alto rendimiento necesita una mirada más seria", concluyó.