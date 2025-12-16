La legión salteña de tenis, protagonista en los rankings nacionales

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La Asociación Salteña de Tenis (AST) cierra la temporada 2025 con un balance sumamente positivo, reflejado en la destacada presencia de jugadores y jugadoras de la provincia en los rankings nacionales de todas las categorías formativas.

A lo largo del año, la denominada legión salteña logró posicionarse entre los mejores del país, consolidando el crecimiento sostenido del tenis local. Con mucho esfuerzo, cada tenista que representó a Salta en los Nacionales y Regionales pudo verse crecer en los rankings que desarrolla la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

En caballeros, Salta contó con representantes en cada división.

En Sub-12, Juan Martínez Espeche finalizó el año ubicado en el puesto número 15 del ranking nacional.

En Sub-14, Agustín Chalabe cerró la temporada como número 20, mientras que Francisco Exeni se posicionó en el puesto 34 del escalafón nacional.

En Sub-16, Santiago Martínez Espeche alcanzó la posición N°33, en tanto que Lucas Deane culminó el año como número 36 a nivel país.

Las damas, protagonistas

Por su parte, el tenis femenino salteño volvió a ser protagonista a nivel nacional.

En Sub-12, Inés Mardones realizó una gran campaña y terminó la temporada en el quinto puesto del ranking argentino.

Florencia Mardones, una de las grandes figuras del 2025, compitió en dos categorías y fue campeona en ambas. Cerró el año como número 6 en Sub-14 y cuarta en Sub-16. Cabe destacar que Florencia compitió hasta mayo en Sub-14, y a pesar de no sumar torneos en esa categoría desde ese mes, mantuvo su lugar en el top ten.

En Sub-14, Serena Minetti finalizó decimoquinta, mientras que Sofía Zunino se ubicó en el puesto 30 en una categoría con mucha competencia a nivel nacional.

En Sub-16, además de Florencia Mardones, la metanense Mercedes Zunino cerró la temporada en el puesto 24 del ranking nacional.

Desde la Asociación Salteña de Tenis destacaron que estos resultados son el reflejo del trabajo conjunto que se realiza desde esa institución, junto a los clubes, profesores, familias y jugadores, fortaleciendo un proyecto formativo que continúa creciendo, posicionando a Salta en el mapa del tenis nacional y con una enorme proyección para el próximo año.