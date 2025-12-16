Se viene un cierre 2025 a pura adrenalina en el club Libertad

Se viene una noche imperdible de los puños en el club Libertad, cuando en la denominada "Guerra total VI" y como nos tiene acostumbrados la promotora Tuki Box, una grilla de peleas amateurs pondrá cierre a un exitoso 2025.

Así, a partir de las 21, los combates más explosivos con varios títulos en juego pondrán brecha de oro.

En la categoría 69 kg mayores Nahuel Girón enfrentará a Joaquín López; en 75 kg. mayores Benjamín Condorí combatirá ante Tomás Coco, mientras que en 63 kg. cadetes Agustín Mendoza buscará la gloria junto a Lautaro Paz y en 60 kg. juveniles José González hará lo propio ante Facundo López. Asimismo, en 69 kg. Nicolás Caruso cruzará guantes frente a Matías Leáñez; en 64. kg. Facundo Rojas lo hará frente a Martín Salazar; Lautaro Cruz y Gastón Isela van en los +91 y Rodrigo Arias lo hará en 64 ante Luis Escala.

Por su parte en 52 kg.femenino, Eugenia Gerez se enfrentará ante Luján Tolaba; por los 52 kg. cadete Tiago Ruiz chocará con Tomás Saldaño; Bruno Ojeda y Yandel Flores lo harán en 75 kg. cadetes y por los 50 kg cadetes femenino se enfrentarán Katherina Olarte frente a Sol Garnica.

Finalmente Elías Vidaurre y Lautaro Cruz se enfrentarán en 69 kg. cadetes y Luciana Guapal buscará quedarse con toda la gloria ante Camila Segundo por los 56 kg. mayores femenino.