17 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

Se viene un cierre 2025 a pura adrenalina en el club Libertad

Este viernes la promotora Tuki Box muestra todo su potencial en la "Guerra total VI".
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 01:37
Se viene una noche imperdible de los puños en el club Libertad, cuando en la denominada "Guerra total VI" y como nos tiene acostumbrados la promotora Tuki Box, una grilla de peleas amateurs pondrá cierre a un exitoso 2025.
Así, a partir de las 21, los combates más explosivos con varios títulos en juego pondrán brecha de oro.
En la categoría 69 kg mayores Nahuel Girón enfrentará a Joaquín López; en 75 kg. mayores Benjamín Condorí combatirá ante Tomás Coco, mientras que en 63 kg. cadetes Agustín Mendoza buscará la gloria junto a Lautaro Paz y en 60 kg. juveniles José González hará lo propio ante Facundo López. Asimismo, en 69 kg. Nicolás Caruso cruzará guantes frente a Matías Leáñez; en 64. kg. Facundo Rojas lo hará frente a Martín Salazar; Lautaro Cruz y Gastón Isela van en los +91 y Rodrigo Arias lo hará en 64 ante Luis Escala.
Por su parte en 52 kg.femenino, Eugenia Gerez se enfrentará ante Luján Tolaba; por los 52 kg. cadete Tiago Ruiz chocará con Tomás Saldaño; Bruno Ojeda y Yandel Flores lo harán en 75 kg. cadetes y por los 50 kg cadetes femenino se enfrentarán Katherina Olarte frente a Sol Garnica.
Finalmente Elías Vidaurre y Lautaro Cruz se enfrentarán en 69 kg. cadetes y Luciana Guapal buscará quedarse con toda la gloria ante Camila Segundo por los 56 kg. mayores femenino.

 

