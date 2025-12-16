Muestra de la academia Tradición Joven 

Hoy, a las 21 horas, en la sala Juan Carlos Dávalos de la Teatro de la Casa de la Cultura (Caseros 460), la academia de danzas Tradición Joven presentará su gala anual: un recorrido artístico que celebra el crecimiento de sus alumnos, la dedicación de sus profesores y el valor irrenunciable de nuestras danzas.

"La comunidad está invitada a disfrutar de una noche donde el folclore, la creatividad y la emoción se unen para dar vida a un espectáculo inolvidable", dijeron los organizadores.

Tradición Joven, fundada el 13 de junio de 2003 por los profesores Hernán Ramiro Vilte y Cristina del Valle Gerón "Celebraremos con orgullo 24 años de trayectoria dedicada a la formación artística, la difusión cultural y el compromiso con nuestras raíces folclóricas. A lo largo de estas más de dos décadas, innumerables alumnos han pasado por las clases, encontrando un espacio de crecimiento, aprendizaje y contención", señalaron los fundadores.

"Desde los inicios, la academia nació con un propósito claro: inculcar en niños, jóvenes y adultos el amor por la danza folclórica argentina. A través de un trabajo constante y apasionado, Tradición Joven ha participado en numerosos eventos culturales y festivales, siempre representando a la provincia con dedicación y respeto por nuestro acervo tradicional", enfatizó Vilte.

"Actualmente, la institución cuenta con 95 alumnos, distribuidos en diferentes categorías: menores, infantiles, juveniles y adultos. Cada una de ellas trabaja un amplio repertorio que abarca danzas folclóricas tradicionales, folclore estilizado, tango y propuestas escénicas integrales. La academia entiende la danza como un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo, ofreciendo espectáculos que unen lo clásico con lo moderno, permitiendo que nuevas generaciones se acerquen al arte desde un lugar dinámico y creativo", afirmó Gerón.

A lo largo de los años, la destacada academia Tradición Joven ha sorprendido con puestas temáticas que renuevan el interés del público: Coco, Navidad Argentina, Rock Nacional, Showmatch, Halloween, entre otras propuestas que integran diferentes estéticas sin perder la esencia del folclore.