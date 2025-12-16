La escritora cerrillana Amada Dominguez disertará en el cierre del ciclo 2025 de la SADE

La Sociedad Argentina de Escritores (SADE) realizará el próximo 27 de diciembre el acto de cierre del ciclo 2025 con una jornada cultural que reunirá literatura, poesía y expresiones artísticas locales. Entre las participaciones previstas se destaca la disertación de Amada Domínguez, licenciada en Comunicación y escritora oriunda de Cerrillos, quien formará parte del encuentro como referente de la producción literaria y cultural del Valle de Lerma.

El evento se desarrollará entre las 17 y las 21 en el Mercado Artesanal de Salta, ubicado sobre avenida San Martín 2555, con entrada libre y gratuita. La propuesta incluye, además, la presentación del informe anual de la delegación, la nómina de socios, la presentación de libros de autores salteños, narración escénica, una muestra fotográfica y un tendedero de poesías, entre otras actividades.

La participación de Domínguez se enmarca en una jornada que busca poner en valor el trabajo de escritoras y escritores de la región, así como fortalecer los espacios de encuentro y difusión cultural. Desde la organización señalaron que el cierre anual también será el ámbito para la presentación del lema del ciclo 2026, en una convocatoria abierta a la comunidad.

El encuentro contará además con la participación especial de Dagaz Canto y culminará con un brindis a la canasta, consolidando un cierre de año que combina balance institucional, celebración y proyección de nuevas propuestas literarias para el próximo período.