Asalto tipo comando en la ciudad de Orán

Un violento asalto tipo comando se produjo la noche del lunes en el barrio Jardín de Orán, generando una fuerte preocupación vecinal. El hecho ocurrió alrededor de las 21, cuando delincuentes armados abordaron a un comerciante del rubro gastronómico que regresaba a su domicilio con una mochila cargada con billetes.

De acuerdo a las primeras informaciones, dos personas con pasamontañas y armas de fuego, interceptaron a la víctima y le sustrajeron una mochila que contenía una suma cercana a los 10 millones de pesos.

Los asaltantes habrían aguardado la llegada del comerciante por varios minutos y metros del domicilio, ocultos debajo de un árbol. Todo indica que contaban con información precisa sobre el horario habitual de llegada de la víctima y el dinero que transportaba.

Tras cometer el robo, los dos delincuentes se dieron a la fuga y abordaron un vehículo en el que los aguardaba un tercer cómplice, logrando escapar rápidamente. Algunos vecinos intentaron perseguirlos, pero no lograron alcanzarlos. El episodio generó alarma en el barrio Jardín, los vecinos advierten que no se trata de un hecho aislado.