Caputo descartó mejoras en los haberes jubilatorios

El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó ayer que esté en agenda una mejora para los jubilados, debido a la falta de recursos para recomponer los haberes.

En declaraciones, el funcionario destacó que la prioridad del Gobierno nacional debe ser resolver la situación laboral y tributaria antes de pensar en nuevas medidas para los jubilados. "Nos encantaría poder pagarle el doble a todo el mundo, pero hay que tener los recursos", afirmó, resaltando que las reformas laborales y tributarias son esenciales para aumentar la recaudación y, en consecuencia, considerar otras mejoras económicas.

La jubilación mínima es de $ 343.077,95 a lo que se suma un bono de $70 mil.

El ministro explicó que, una vez implementadas estas reformas, se podrá pensar en medidas adicionales para mejorar los ingresos de la población, incluidos los jubilados.

Bandas cambiarias

En relación con la economía, Caputo rechazó las críticas sobre el momento en que se decidió la ampliación de las bandas cambiarias y defendió la política del Gobierno nacional. Aseguró que la decisión fue correcta, ya que no se forzó antes debido a la incertidumbre política que afectó la demanda de dinero en la economía. "Ahora podemos hacerlo justamente porque no lo forzamos antes. Decían 'nosotros se lo decíamos', eso es un error grosero", explicó.

Señaló que, en el contexto de la crisis económica y la incertidumbre electoral, la acumulación de reservas era limitada. Explicó que por cada dólar comprado, solo se podían acumular 25 centavos, mientras que el resto se destinaba a pagar deuda. "Comprar, siempre compramos, el problema era acumular", subrayó.

Agregó que ahora que la presión electoral ha pasado, el Banco Central podrá ajustar las bandas cambiarias y acumular reservas, lo que ayudará a estabilizar la economía. También destacó que, con una política monetaria contractiva, el proceso de desinflación continuará.

El ministro se mostró optimista sobre el futuro económico, asegurando que 2026 será un año de reactivación económica, con un crecimiento proyectado entre el 4% y el 8%. "Ya hicimos la parte más difícil, y están dadas las condiciones para que la economía crezca", afirmó.