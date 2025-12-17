Cierre del Curso Orientador Deportivo en Villa Las Rosas

Se realizó el cierre del curso de Orientador Deportivo amateur no federado dictado en el Penal de Villa Las Rosas, una propuesta de formación orientada a brindar herramientas técnicas y socioemocionales a personas privadas de la libertad, con el objetivo de fortalecer sus posibilidades de reinserción social y laboral.

En esta edición, 26 internos completaron el trayecto formativo y recibieron sus certificados, como resultado del trabajo conjunto entre EDESA, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia y la Fundación Espartanos, con certificación del Ministerio de Educación a través del convenio vigente con la empresa.

Durante el acto de cierre, el Gerente General Operativo de EDESA, Jorge Salvano, acompañó la entrega de certificados y agradeció el trabajo en conjunto. En este marco, destacó también que la educación y la formación en oficios constituyen herramientas claves para ampliar oportunidades y fomentar el aprendizaje continuo.

Por su parte, la Secretaria de Justicia de la Provincia, Dra. Soraya Fátima Dipp, remarcó el valor del trabajo articulado entre las instituciones y señaló que "es un logro importante. Gracias al acompañamiento de EDESA, pudimos llevar adelante esta capacitación con certificación oficial y junto a la Fundación Espartanos". Asimismo, agregó que "es una herramienta más para que las personas, al recuperar su libertad, cuenten con un medio para ganarse la vida".

En tanto, Soledad Sosa, coordinadora de la Comunidad Espartana Salta, resaltó el compromiso asumido por la empresa y las instituciones involucradas: "Más allá de que EDESA no tiene como objetivo específico la reinserción, creyó en las segundas oportunidades. Ese empuje y compromiso con la sociedad hicieron posible que el curso llegara a su finalización".

Esta actividad se realizó en alianza con la Fundación Espartanos, organización de amplia y reconocida trayectoria que trabaja en la integración social y en la disminución de la reincidencia delictiva de personas privadas de la libertad, articulando propuestas educativas, laborales, deportivas y de formación en valores.

A su vez, el curso forma parte del Programa de Oficios del Grupo DESA, destinado a personas mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad social. A través de este espacio se brindan conocimientos y herramientas orientadas a la construcción de trayectorias laborales sostenibles.

Del cierre de la actividad participaron autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, representantes del Servicio Penitenciario, referentes del Ministerio de Educación y de Fundación Espartanos y directivos de EDESA, quienes acompañaron la entrega de certificados y el cierre del ciclo formativo.

Esta acción reafirma el compromiso de EDESA con el desarrollo social, apostando a la educación, inclusión y reinserción, desde una perspectiva de responsabilidad empresarial que entiende que el crecimiento comunitario debe ser colectivo, sustentable y con igualdad de oportunidades.