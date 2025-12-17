El desembarco libertario agitó Diputados: “escribanía del Gobierno” y “vecindad del Chavo del 8”, los ejes del cruce

La sesión de ayer en la Cámara de Diputados de Salta dejó mucho más que la aprobación de dos proyectos impulsados por el oficialismo. La irrupción del bloque de La Libertad Avanza (LLA), que cuenta con nueve bancas, derivó en acusaciones cruzadas, ironías, cuestionamientos al rol del cuerpo legislativo y un fuerte llamado al orden del presidente de la Cámara.

Durante la sesión se aprobaron el acuerdo marco entre Salta y Catamarca para los proyectos mineros "Sal de Oro" y "Diablillos – Plata", y la prórroga de la emergencia hídrica. Sin embargo, el debate quedó rápidamente eclipsado por una polémica que escaló

El punto de quiebre fue la intervención del diputado libertario Andrés Arce, quien afirmó que la Cámara funcionaba como una "escribanía del Ejecutivo". La expresión generó una inmediata reacción del oficialismo y motivó la presentación de una cuestión de privilegio, con el objetivo de analizar si los dichos constituyeron una falta institucional.

La Cámara resolvió avanzar en la conformación de una comisión para evaluar el alcance de esas declaraciones. El pedido fue acompañado por legisladores como Fabián Valenzuela, pero antes se habían quejado Germán Rallé y Jorge Restón.

Lejos de retroceder, Arce ratificó su postura y reforzó: "Yo sí creo que es una escribanía. He escuchado muchas menciones al Chavo del 8, pero no hagan enojar a Doña Florinda", ironizó. Incluso pidió que se planteara una cuestión de privilegio "para pedir disculpas a los escribanos". El presidente de la Cámara, Esteban Amat, le respondió: "Encima cae en sarcasmo"

Aplausos reiterados de los asesores de los legisladores libertarios, obligaron a intervenir Amat, quien citó expresamente el reglamento interno. "Rige el artículo 172 del reglamento, que prohíbe los aplausos. Esto no es una cancha de fútbol", advirtió Amat. Y agregó, en un tono inusual para el recinto: "Si seguimos así, traemos bombos, hinchadas y ponemos choripanes afuera para ver quién habla más lindo o quién insulta mejor".

El titular de la Cámara fue aún más allá al anticipar que, de repetirse los desbordes, aplicará los artículos 172 y 174, que habilitan el desalojo de las barras. "Están acá como asesores, no como hinchada", señaló, dirigiéndose puntualmente a los asesores de La Libertad Avanza.

En otro tramo de la discusión, la diputada Socorro Villamayor rechazó las comparaciones y defendió el rol del cuerpo: "No somos la vecindad del Chavo del 8. Somos una Cámara que trabaja por los salteños", afirmó.

Por otra parte, Griselda Galleguillos pidió bajar el tono y reenfocar el debate: "A la gente le importan otros temas. A la mayoría de los libertarios les digo que no se la crean: no llegaron por sello propio. Yo me la banco y respondo", expresó.

En tanto, el diputado Cancino aclaró que LLA no se opone a la minería, pero sí a la delegación de facultades sin control legislativo: "Estamos a favor de la generación de empleo genuino, pero no de darle un cheque en blanco al Ejecutivo provincial", sostuvo.

Las críticas también alcanzaron a la gestión de Aguas del Norte y a la prórroga de la emergencia hídrica. El diputado Franco Lastra lanzó una frase que reavivó el debate: "Si el cien por ciento de los proyectos que vienen del Ejecutivo se aprueban, ¿no quieren llamarse escribanía?", dijo, recibiendo aplausos desde las gradas.

Por su parte, Sergio López (Metán) acompañó la aprobación de la prórroga de la emergencia hídrica, pero advirtió sobre improlijidades administrativas y la falta de información al cuerpo. También cuestionó a Igncio Jarsún, presidente de Aguas del Norte y minsitro de Gobierno desde el lunes. "Si se hubiera trabajado y previsto, no estaríamos aprobando una emergencia hídrica", sostuvo, y apuntó: "Ahora le tenemos que agradecer porque dice que no va a cobrar el sueldo de ministro".