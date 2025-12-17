Salta Basket le ganó a Sportivo Suardi de visitante y cerró el año a puro festejo

Se fue nomás la última gira del 2025 para Los Infernales, primera parte de La Liga Argentina que tiene al elenco salteño como uno de los animadores del certamen de ascenso en la Conferencia Norte. Fue 84 – 80 frente a Sportivo Suardi, en el Estadio “Gigante de la Avenida”, de esa ciudad, en Santa Fe.

El norteamericano infernal, Chance Hunter, fue el goleador del partido con 22 puntos, sin embargo, el despliegue del base cordobés Bruno Abratte, además del goleo fue enorme y decisivo en el desarrollo del encuentro. Ambos se erigieron como MPV de la noche.

Los Infernales comenzaron la gira por Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe, la última del año, siendo punteros de la Conferencia Norte en la segunda división del básquet argentino, un hecho histórico para la franquicia norteña. En medio de la ruta, los dirigidos por De Cecco no pudieron en sus dos primeras presentaciones y se redimieron en esta última, frente a los santafesinos.

Otro enorme juego para Salta, que no solo volvió a la senda ganadora, también expuso el básquet que pretende el Cuerpo Técnico en momentos claves del juego. Hunter anotando, escoltado por Gómez, Abratte, Álvarez y Botta pero con el resto luchando en cada acción. Triunfazo infernal, uno más, para seguir entre los de arriba en la Norte.

Lizárraga, Fino y Martínez, en el local, alzaron la bandera de la lucha en Suardi e intentaron por todos los medios quedarse con una victoria. Sobre el final, a escasos segundos, un doble de Álvarez y una bomba de tres de Botta, sentenciaron la victoria para el elenco visitante.

Frente al tremendo esfuerzo del equipo salteño, también hay que decir que hace cinco fechas no cuenta con uno de sus internos, el experimentado salteño Maximiliano Torino, quien a raiz de problemas de salud tuvo que ausentarse, baja importante para Salta en una categoría donde no se puede dar ninguna ventaja.

De todas maneras, lo realizado por Salta Basket en esta primera parte de la competencia es alentador, esperanzador y muy importante de cara a lo que viene en el 2026. Los Infernales cerraron el año con 12 partidos disputados, 8 triunfos y 4 derrotas, metiéndose segundos en la Conferencia Norte detrás de San Isidro, uno de los candidatos a buscar el ascenso a la máxima división del básquet nacional.

Se viene el receso de fin de año, el equipo salteño regresará a La Linda y en los próximos días sus integrantes quedarán liberados hasta el cinco de enero, fecha en que volverán a jugarse para seguir entrenando de cara a la fase regular de La Liga Argentina.