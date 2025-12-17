"Los contribuyentes han pasado de 1.200 a 10.000 inscriptos lo que habla de la confianza en la gestión"

La abogada y ex funcionaria el Ministerio Público Ana Guerrero Palma recordó cómo encontraron la administración municipal el 10 de diciembre de 2023 y la forma en que en estos dos años se trabajó para poner orden, previsibilidad y equilibrio fiscal.

"Yo sentía que habíamos alquilado una casa muy grande, que tenía filtraciones en los techos, no andaban los electrodomésticos y hacía agua por todos lados. Yo había sido 4 años concejal y dos años presidenta del Concejo Deliberante, en ese tiempo había hecho varias denuncias en la justicia, pero otra cosa era hacerse cargo del municipio cuando no teníamos ni una herramienta en condiciones, con un parque automotor que estaba destrozado. Hoy ya hemos recuperado 13 de esos vehículos y seguimos la negociación permanente para que podamos comprar nuevas unidades porque somos conscientes que con eso no nos alcanza".

La intendenta norteña atribuyó este estado tanto patrimonial como administrativo "al hecho que el intendente anterior tenía años en la función al punto que tengo una foto con él cuando yo era chiquita y estábamos en un acto de la escuela donde hice la primaria. La administración no se manejaba con un sistema de control de gastos, se abonaban facturas pero no se justificaba qué se había adquirido, para qué, dirigida a qué sector o a qué costo. Por esa razón lo primero que hice fue ordenar una auditoría interna, pusimos a funcionar sistemas informáticos para controlar el manejo de recursos de forma diaria y reportando la información a la auditoría general de la provincia. Otra medida que adopté la primera semana, fue dejar de manejar dinero en efectivo cuando en Mosconi la mayoría de los pagos se abonaba por ventanilla algo que se presta a cualquier irregularidad y desmanejo. A partir de esta gestión cualquier intendente que me suceda podrá consultar qué y a quien se abonó y tener todo más que claro porque todos los movimientos de recursos están bancarizados además que quedan asentados en el sistema informático del municipio".

Menos obligaciones y más recursos

La Dra. Guerrero recordó que General Mosconi y la administración municipal "venía de aquellos años en que los recursos que recibían eran muchos; comenzando por las regalías hidro carburíferas que eran muy grandes, el fondo de la soja con comparticiones muy elevadas. Hoy la realidad es totalmente diferente. Pero además el cambio ha sido total inclusive para el personal municipal que hoy sabe que adquirir una herramienta implica cumplimentar con todos los requisitos que están previstos, que cada área tiene total independencia para trabajar y todo lo que corresponde aplicar en una administración municipal que tiene que modernizarse para ser más eficiente en el manejo de los recursos que cada vez resultan más escasos".

El trabajo por venir

La intendenta de Mosconi mencionó que las dos casas instaladas en la ciudad de Salta donde se alojan quienes deben realizar tratamientos médicos siguen en pleno funcionamiento solventados por el municipio "y en estos dos años hemos concretado muchas obras que eran una enorme necesidad para un municipio que es tan extenso porque comprende no solo General Mosconi sino otras localidades como son Coronel Cornejo y Campamento Vespucio y muchas comunidades originarias que reclaman soluciones históricas como los servicios básicos. En Vespucio hemos dejado a punto el club social, se ha construido el edificio para la UPATECO que está listo para ser entregado y se recuperó la casa de la provincia que estaba usurpada hacía mucho tiempo; en Mosconi hemos hecho muchos obras como la de la escuela Daniel León en el sector del nivel inicial lo que les da la posibilidad de tener la extensión de jornada que era pedida desde hacía más de 10 años y no se podía concretar porque les faltaba espacio físico. Hemos hecho pavimento en Mosconi y en Coronel Cornejo y un plan intensivo de limpieza, iluminación y mejoras en paseos, plazas, calles porque es un pedido permanente de la población, como también la puesta a punto de un edificio donde funciona la motorizada de la Policía provincial que se instaló en un punto estratégico de General Mosconi".

Ana Guerrero explicó que " en cada barrio y comunidad, en cada acontecimiento con los ancianos, los niños, los jóvenes, los estudiantes hemos estado presente y eso es gracias también a los contribuyentes que han pasado de ser 1.200 a 10.000 inscriptos lo que nos habla de la confianza en que estamos haciendo las cosas bien. Ojalá pudiéramos hacer más obras pero sabemos que es un momento muy difícil porque desde la nación hay una decisión de no invertir en obra pública y eso nos afecta de manera directa a las provincias y a los municipios. Pero vamos a gestionar todo lo que sea necesario y ante los más diversos organizamos para que los vecinos de General Mosconi vivan cada día un poquito mejor" precisó.



