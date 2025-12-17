Acreditación de Puntaje Docente: El Ministerio de Educación presentó denuncia por presuntas irregularidades en postítulos

El Ministerio de Educación y Cultura, en ejercicio de sus facultades de control y garantía de la transparencia en el sistema educativo, presentó una denuncia formal ante la justicia competente a raíz de la detección de presuntas irregularidades en la obtención y/o acreditación de certificaciones de postítulo por parte de algunos docentes.

Los hechos bajo investigación fueron identificados mediante los procedimientos de verificación llevados a cabo por la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina de Nivel Inicial y Primario, por un lado, y la de Nivel Secundario, por el otro, organismos técnicos encargados de evaluar la documentación y antecedentes, y de establecer los cuadros para las designaciones del personal docente.

El objetivo principal de esta acción legal, impulsada por el Ministerio, es profundizar la investigación para establecer con precisión los hechos y las posibles responsabilidades individuales o institucionales; definir el alcance exacto de las irregularidades detectadas; y salvaguardar los derechos de la inmensa mayoría de los docentes salteños, quienes con dedicación y esfuerzo mantienen una constante formación académica.