Banco Macro tiene los mejores beneficios en las fiestas de Navidad y Año Nuevo

Entre el jueves 18 y el sábado 20 de diciembre, en Shoppings, negocios de indumentaria, jugueterías y vinotecas adheridas, podrás acceder a los siguientes beneficios pagando con Tarjetas de Crédito Macro a través de MODO o sin contacto (contactless) desde el celular:

Cartera General : 20% de descuento sin tope.

Preferencial : 25% de descuento sin tope.

Selecta: 30% de descuento sin tope.

Además, podrás pagar en hasta 6 cuotas sin interés.

En perfumerías y librerías adheridas (del jueves 18 al sábado 20 de diciembre), pagando con Tarjetas de Crédito Macro a través de MODO o sin contacto desde el celular, obtendrás un ahorro del 10% sin tope, y hasta 6 cuotas sin interés.

Entre el 15 y el 24 de diciembre, en los comercios adheridos de los siguientes Shoppings, podrás disfrutar de un 10% de ahorro pagando con MODO (QR o sin contacto de MODO), Tarjetas de Débito y Crédito Macro. El tope será de $15.000 por cliente, total promoción.

Shoppings adheridos:

Salta : Alto Noa, Portal Salta, Paseo Libertad.

CABA : Galerías Pacífico, Recoleta Urban Mall, El Solar Shopping.

Buenos Aires : Unicenter, TOM (Tortugas Open Mall), Terrazas de Mayo, Paseo Champagnat, Paseo Aldrey (Mar del Plata).

Córdoba : Patio Olmos, Nuevocentro Shopping, Paseo del Jockey, VAS.

Santa Fe : Shopping del Siglo, Portal Rosario, Ribera Shopping.

Mendoza : Mendoza Shopping, Portal Los Andes.

Patagonia : Portal Patagonia (Neuquén), Portal Trelew (Chubut).

Tucumán: Portal Tucumán.

En todas las heladerías del país, de martes a jueves entre el 23 de diciembre y el 1 de enero de 2026, al pagar con Tarjetas de Crédito Visa Macro, de manera exclusiva con MODO o sin contacto desde el celular (MODO NFC, Google Pay y Apple Pay), podrás acceder a los siguientes beneficios:

Cartera General : 10% de descuento, tope de $10.000 por cliente, total promoción.

Preferencial : 20% de descuento, tope de $15.000 por cliente, total promoción.

Macro Selecta: 30% de descuento, tope de $20.000 por cliente, total promoción.

ESPECIAL ONLINE | EXCLUSIVO MODO

Hasta el 20 de diciembre, pagando con Tarjetas de Débito y Crédito Macro en comercios adheridos de electro, tecnología, home y deco, indumentaria, farmacias y perfumerías, tendrás un 20% de ahorro. Los topes son los siguientes:

Electro y Tecnología : $20.000 por cliente, total promoción.

Home y Deco : $20.000 por cliente, total promoción.

Indumentaria : $12.000 por cliente, total promoción.

Farmacias y Perfumerías: $7.000 por cliente, total promoción.

Finalmente, en productos seleccionados de Electro hasta el 15 de diciembre, podrás pagar en hasta 15 cuotas sin interés.

Comercios adheridos de Electro: 9Z, Banghó, BGH, Bringeri Hogar, Casa del Audio, Castillo Sacifia, Cetrogar, Compracierta, Coppel, D'Ricco, Deventas, Diggit, El Gato, Ferbi, Frávega, Hisense, iPoint, JBL, Kitchenaid, LG, Megatone, Motorola, Musimundo, Naldo, On City, Pardo Hogar, Quint, Radio Sapienza, Remy, Samsung, Smartlife, Sony, Tecnocompro, TiendaMacro, Tienda Claro, Tienda Movistar, Tienda Newsan, Tienda Personal, Tidi, Tuenti, Ultracomb, Vstore, Whirlpool, Xiaomi, Yelmo.

Para más información, visita: www.macro.com.ar/fiestas.