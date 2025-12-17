PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
17 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Educación
paro de controladores aéreos
Muerte del gendarme salteño
Banco Macro
Flavio Lisi
Educación
paro de controladores aéreos
Muerte del gendarme salteño
Banco Macro
Flavio Lisi

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1500.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Paro de controladores aéreos: dos vuelos afectan a Salta

La medida de fuerza implementada por los controladores aéreos nucleados en ATEPSA está afectando los vuelos en Salta, con dos operaciones ya reprogramadas por falta de personal. Las protestas, que responden a reclamos salariales y la vulneración de acuerdos laborales, continuarán mañana. Desde ATEPSA se solicita la intervención del Gobierno Nacional para resolver el conflicto. 
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 10:45
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el marco de la medida de fuerza llevada a cabo por los controladores aéreos nucleados en ATEPSA, que comenzó hoy a partir de las 8 de la mañana, ya se registran inconvenientes en el aeropuerto de Salta. Según explicó Juan Pablo Armanino, Pro Secretario del Interior de A.P.A., las protestas, que continuarán mañana de 16 a 19, responden a la falta de respuestas del Gobierno en torno a cuestiones salariales y la vulneración del convenio colectivo de trabajo, el cual no ha sido cumplido desde septiembre del año pasado.

“Hoy hemos comenzado con las medidas y, como parte de ellas, en Salta ya se han visto afectados dos vuelos. Uno de la empresa Oliñés y otro de Aerolíneas Argentinas, los cuales no pudieron cumplir con su horario previsto. Los pasajeros están siendo reubicados”, detalló Armanino.

El conflicto, que involucra principalmente la demanda de un ajuste salarial acorde con las condiciones laborales y el cumplimiento de lo acordado en el convenio colectivo, sigue sin resolverse. Desde ATEPSA, se ha solicitado la intervención del Gobierno Nacional para buscar una solución mediante el diálogo. “Estamos esperando que se logre una solución, ya que los salarios actuales son insostenibles”, agregó.

Armanino también informó que la situación continuará monitoreada, y que a través de la entidad gremial, se seguirán informando novedades sobre el desarrollo de las negociaciones y el impacto en la actividad aérea.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD