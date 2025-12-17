PUBLICIDAD

Deportes

Bombazo en Gimnasia y Tiro: Federico Abadía se fue del albo para jugar en la primera división de Colombia

El arquero fue determinante en la pasada temporada de la Primera Nacional, en la que mantuvo la valla invicta en 18 partidos. Además, fue el héroe del ascenso ante Douglas Haig en 2023.
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 17:43
El arquero Federico Abadía, una de las piezas fundamentales de Gimnasia y Tiro en las últimas temporadas, dejó la institución de la calle Vicente López y continuará su carrera en el fútbol colombiano. El dueño de los tres palos en Gimnasia fue confirmado como nuevo refuerzo de Cúcuta Deportivo, equipo que este año consiguió el ascenso a la primera división de Colombia.

La salida de Abadía representa la baja más sensible para el “millonario”, teniendo en cuenta su importancia en la campaña pasada. El arquero fue determinante a lo largo del campeonato, en el que mantuvo la valla invicta en 18 partidos, un registro que lo ubicó entre los jugadores más destacados del plantel y sostuvo al equipo en momentos clave de la competencia.

Además, Abadía quedó en la historia reciente del club por su actuación en el ascenso logrado en 2023. En aquella definición ante Douglas Haig, disputada en La Rioja, el arquero fue una de las figuras decisivas y terminó convirtiéndose en el héroe de una jornada inolvidable para Gimnasia y Tiro y su gente.

Con su partida, el club salteño pierde a un jugador que aportó seguridad y regularidad bajo los tres palos, mientras que Abadía afrontará ahora un nuevo desafío profesional en el exterior, defendiendo los colores de Cúcuta Deportivo en la máxima categoría del fútbol colombiano.

Un conocido del fútbol sudamericano

Cúcuta Deportivo es un club conocido en el fútbol sudamericano. Tras llegar a semis de Libertadores en 2007 (perdió ante Boca Juniors, campeón de esa edición), tuvo años muy complicados y hasta fue desafiliado. Sin embargo comenzó a renacer meses atrás y este mes logró el tan ansiado ascenso a la primera división colombiana. 


 

