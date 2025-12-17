Quién es Matvei Safonov, el héroe de los penales del PSG

El arquero ruso Matvei Safonov fue la gran sorpresa de la jornada tras convertirse en el héroe del Paris Saint Germain en la final de la Copa Intercontinental 2025, donde detuvo cuatro penales y le dio al club francés el primer título mundial de su historia.

Safonov, de 26 años, fue decisivo en la definición ante Flamengo, disputada en el estadio Ahmad bin Ali de Qatar. El partido había terminado por 1 a 1 luego de los 120 minutos, en un duelo intenso entre los campeones de Europa y Sudamérica.

Safonov ya había sufrido durante el desarrollo del encuentro, ya que a los 61 minutos, Jorginho le convirtió de penal el empate transitorio para Flamengo con un remate que descolocó al arquero del PSG tras una infracción de Marquinhos sobre Giorgian De Arrascaeta dentro del área. A partir de ese momento, el partido se cerró y la definición quedó reservada para la tanda desde los doce pasos.

La actuación de su carrera

Allí apareció la actuación que marcó su carrera: Safonov detuvo cuatro de los cinco penales ejecutados por Flamengo y fue determinante para inclinar la balanza a favor del equipo dirigido por Luis Enrique.

El uruguayo Nicolás De la Cruz fue el único que logró convertir, mientras que Saúl Ñíguez, Pedro, Léo Pereira y Luiz Araújo se toparon con las atajadas del arquero ruso.

Safonov, formado en el FK Krasnodar, se destacó durante varias temporadas en la liga rusa, donde se consolidó como uno de los arqueros más fiables del torneo, con sus actuaciones que lo llevaron a dar el salto al fútbol europeo de elite, hasta llegar al Paris Saint Germain, donde fue sumando protagonismo.

La tanda de penales ante Flamengo no solo le dio un título histórico al PSG, sino que también confirmó la jerarquía internacional del arquero y lo posicionó como una figura clave en el cierre de un 2025 inolvidable para el club parisino.