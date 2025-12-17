El Senado de Salta tratará este jueves el proyecto que establece penas más duras para los "trapitos"

Este jueves, en el Senado de Salta, se discutirá un proyecto de ley que propone endurecer las sanciones para quienes realicen cobros ilegales por estacionamiento, conocidos como "trapitos". El proyecto, que ya cuenta con el visto bueno de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, será debatido en el marco de la sesión programada en el acta de labor parlamentaria.

El proyecto propone un aumento en la pena de arresto, que podría alcanzar hasta 40 días de cumplimiento efectivo. Actualmente, la sanción es de 20 días, pero con esta reforma se incrementaría en ciertos casos específicos, como cuando la persona afectada sea una mujer o cuando la actividad se realice durante eventos de concurrencia masiva o en zonas cercanas a grandes parques o paseos públicos. Además, se contempla que las penas sean aún mayores en casos de organizaciones que promuevan o coordinen esta actividad ilegal.

El proyecto también establece que las penas de arresto sean de cumplimiento efectivo en casos que involucren a jefes, coordinadores u organizadores de esta actividad ilegal, y que el arresto se incrementará en ciertas circunstancias, como en eventos públicos con gran concurrencia o en zonas específicas de la ciudad.

"Esta situación debe terminar"

El exsenador Gustavo Carrizo, quien promovió el proyecto, destacó que la iniciativa responde a una preocupación frecuente de los vecinos de Salta, quienes han expresado su malestar por la presencia de los "trapitos" en diversos puntos de la ciudad. "Esta situación debe terminar", sostuvo Carrizo, quien subrayó que el proyecto busca garantizar la seguridad y tranquilidad de los salteños y visitantes.

El intendente de Salta, Emiliano Durand, también se mostró a favor del proyecto y resaltó la necesidad de dar herramientas a la justicia y a las fuerzas de seguridad para combatir estas prácticas ilegales. "Es fundamental que los fiscales y la policía cuenten con el respaldo de la ley para asegurar que Salta sea un lugar seguro para vivir y para el turismo", afirmó.

El proyecto se encuentra en su etapa final de discusión y, de ser aprobado, representará un avance importante en la regulación de los "trapitos" en Salta, contribuyendo a la seguridad y al orden público en la ciudad.