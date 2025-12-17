PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
25°
17 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Copa Intercontinental
Rotonda de Limache
Patos
Gimnasia y Tiro
Presupuesto 2026
Sesión en la Cámara de Diputados de la Nación
Copa Intercontinental
Conflicto AFA-Gobierno
Trapitos
Aguas Blancas
Copa Intercontinental
Rotonda de Limache
Patos
Gimnasia y Tiro
Presupuesto 2026
Sesión en la Cámara de Diputados de la Nación
Copa Intercontinental
Conflicto AFA-Gobierno
Trapitos
Aguas Blancas

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1500.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

El Senado de Salta tratará este jueves el proyecto que establece penas más duras para los "trapitos"

La pena de arresto podría alcanzar hasta 40 días de cumplimiento efectivo, para quienes realizan la actividad durante eventos de concurrencia masiva o en zonas cercanas a grandes parques o paseos públicos.
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 18:44
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Este jueves, en el Senado de Salta, se discutirá un proyecto de ley que propone endurecer las sanciones para quienes realicen cobros ilegales por estacionamiento, conocidos como "trapitos". El proyecto, que ya cuenta con el visto bueno de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, será debatido en el marco de la sesión programada en el acta de labor parlamentaria.

Notas Relacionadas

El proyecto propone un aumento en la pena de arresto, que podría alcanzar hasta 40 días de cumplimiento efectivo. Actualmente, la sanción es de 20 días, pero con esta reforma se incrementaría en ciertos casos específicos, como cuando la persona afectada sea una mujer o cuando la actividad se realice durante eventos de concurrencia masiva o en zonas cercanas a grandes parques o paseos públicos. Además, se contempla que las penas sean aún mayores en casos de organizaciones que promuevan o coordinen esta actividad ilegal.

El proyecto también establece que las penas de arresto sean de cumplimiento efectivo en casos que involucren a jefes, coordinadores u organizadores de esta actividad ilegal, y que el arresto se incrementará en ciertas circunstancias, como en eventos públicos con gran concurrencia o en zonas específicas de la ciudad.

"Esta situación debe terminar"

El exsenador Gustavo Carrizo, quien promovió el proyecto, destacó que la iniciativa responde a una preocupación frecuente de los vecinos de Salta, quienes han expresado su malestar por la presencia de los "trapitos" en diversos puntos de la ciudad. "Esta situación debe terminar", sostuvo Carrizo, quien subrayó que el proyecto busca garantizar la seguridad y tranquilidad de los salteños y visitantes.

El intendente de Salta, Emiliano Durand, también se mostró a favor del proyecto y resaltó la necesidad de dar herramientas a la justicia y a las fuerzas de seguridad para combatir estas prácticas ilegales. "Es fundamental que los fiscales y la policía cuenten con el respaldo de la ley para asegurar que Salta sea un lugar seguro para vivir y para el turismo", afirmó.

El proyecto se encuentra en su etapa final de discusión y, de ser aprobado, representará un avance importante en la regulación de los "trapitos" en Salta, contribuyendo a la seguridad y al orden público en la ciudad.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD