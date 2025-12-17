Encontraron a la policía desaparecida en Chubut

Tras cinco días de búsqueda María José San Martín, la policía que había desaparecido en una tormenta de arena en Chubut, fue encontrada este miércoles por la mañana. La joven de 25 años estaba a 500 metros del auto que se había encajado el viernes pasado en la arena.

Rita Barrionuevo, la fiscal que investigó la desaparición, contó que lo primero que pidió San Martín fue agua y detalló que fue trasladada a un hospital porque "estaba deshidratada".

La fiscal explicó cómo se produjo la desaparición: "Las dos policías caminaron para buscar señal después de que se le enterrara el auto. Querían subir a un cerro, ahí vino la tormenta de viento y arena y perdió a la compañera".

Una de las policías fue encontrada por la zona de Río Seco, explicó Barrionuevo, "iba caminando hacia la ruta".

Las dos mujeres policías habían salido del casco urbano alrededor de las 20.30 del viernes 12 de diciembre con destino a un yacimiento. Cerca de las 22.30 se cruzaron con el policía al que debían relevar, quien les advirtió sobre el mal estado del camino y las difíciles condiciones climáticas. "Les advirtió que el camino estaba feo y que tuvieran cuidado", comentó Rita Barrionuevo.

Poco después, el vehículo quedó encajado en la arena del extinto lago Colhué Huapi, en medio de la tormenta de viento y arena.

Las mujeres decidieron dormir adentro del auto y cerca de las 15 del sábado salieron del auto en el que viajaban en búsqueda de señal con sus teléfonos celulares para pedir ayuda.

Amarilla avanzaba unos pasos adelante, protegida con una capucha para cubrirse del viento y la arena. San Martín caminaba detrás. En un momento, alrededor de las 15.30, la cabo dejó de verla. Las ráfagas eran intensas y la visibilidad, mínima.

Amplio operativo de búsqueda se desplegó para buscar a María José. Foto: Municipalidad de Sarmiento

Al notar la ausencia de su compañera, regresó al vehículo, se resguardó durante unas dos horas y luego volvió a salir a buscarla, tocando bocina y recorriendo la zona, sin resultados.

Recién cerca de las 20.30 del sábado llegó al lugar otro policía, quien debía realizar el siguiente relevo. Ambos buscaron a la oficial desaparecida, pero tampoco lograron hallarla.

La situación fue comunicada a la Jefatura y, finalmente, en la tarde del domingo se dio aviso formal a la Fiscalía, que tomó intervención directa y ordenó el despliegue del operativo de búsqueda que culminó este miércoles por la mañana tras 5 días de misterio y preocupación en la provincia.