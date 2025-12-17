PUBLICIDAD

17 de Diciembre, Salta
Salta

Conmoción: investigan la muerte de un gendarme salteño de 21 años en Santiago del Estero

El joven fue identificado como Diego Matías Kalilek.
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 08:52
Un gendarme de 21 años fue encontrado sin vida en la tarde de ayer en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Andes y Moreno, en la Ciudad de Santiago del Estero. Fue identificado como Diego Matías Kalilek, oriundo de la provincia de Salta.

De acuerdo a las primeras informaciones, el joven se encontraba residiendo en el inmueble junto a otros dos efectivos, quienes habrían sido trasladados recientemente a otro destino por disposición de la fuerza, por lo que Kalilek habría quedado solo en el domicilio.

Tras el hallazgo, se dio intervención a las autoridades policiales y judiciales, que se hicieron presentes en el lugar para realizar las pericias correspondientes y avanzar con las actuaciones de rigor. El área fue preservada mientras se recababan elementos que permitan establecer las circunstancias del fallecimiento.

El hecho generó conmoción entre vecinos del sector y en el ámbito de la fuerza, mientras continúa la investigación a cargo de los organismos competentes.

