Educación
paro de controladores aéreos
Muerte del gendarme salteño
Banco Macro
Flavio Lisi
Policiales

Choque en avenida Entre Ríos: un motociclista impactó con un móvil de la Policía

El accidente ocurrió en la intersección con calle 20 de Febrero. El hombre, mayor de edad, debió ser trasladado hacia el hospital San Bernardo. 
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 09:41
Un violento choque dejó como saldo a un motociclista herido tras impactar su moto contra un móvil de la Policía. El accidente ocurrió en la intersección de Entre Ríos y 20 de Febrero. Según testigos, el incidente se produjo alrededor de las 7 de la mañana y destacaron que el conductor de la moto "iba a alta velocidad". Los efectivos del móvil involucrado no hicieron declaraciones a la prensa sobre lo sucedido.

 

El motociclista fue trasladado por personal del Samec al hospital, donde ingresó con diagnóstico de politraumatismos. La Policía investiga las causas del accidente.
 

