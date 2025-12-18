Horario cortado para la venta de naftas, en las fiestas de fin de año

Como hace ya varios años, en las noches de Navidad y de Año Nuevo no se podrá cargar combustibles en las estaciones de servicio de todo el país, por lo que los consumidores deberán abastecer los tanques de sus vehículos con anticipación. La medida, acordada por las entidades que nuclean a los propietarios de estaciones de servicio, regirá en todo el país.

Ayer, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) comunicó los horarios en donde las personas podrán acceder a las estaciones de servicio para cargar combustible durante Navidad y Año Nuevo.

Los establecimientos para cargar combustible operarán en horario reducido para las noches del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1° de enero.

La Cecha aclaró que, durante los horarios que regirán para las fechas festivas, se garantizará un "servicio de guardia activo" para asistir "de manera exclusiva" a vehículos de servicios esenciales y de emergencia, tales como ambulancias, bomberos, policía y otros organismos de asistencia pública.

De acuerdo con la mayoría de los convenios colectivos de trabajo del sector, los establecimientos no brindarán atención al público general entre las 22 y las 06 en los siguientes períodos:

Nochebuena y Navidad: desde las 22 horas del 24 de diciembre hasta las 06 del 25 de diciembre.

desde las 22 horas del 24 de diciembre hasta las 06 del 25 de diciembre. Nochevieja y Año Nuevo: desde las 22 horas del 31 de diciembre hasta las 06 del 1 de enero.

"Ante este horario especial, CECHA recomienda a los conductores y usuarios en general planificar con anticipación y cargar combustible antes de las 22 de las fechas mencionadas, asegurando así su movilidad y evitando inconvenientes durante las festividades", señaló la entidad gremial de las estaciones de servicio.